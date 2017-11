Les Saints gagnent un huitième match de suite

Mark Ingram a couronné une performance de 131 verges au sol en réussissant des courses de 20 et de 31 verges pour mettre la table pour le placement victorieux de Wil Lutz, sur une distance de 28 verges.

Drew Brees a récolté 385 verges et il a lancé deux passes de touché. Il a été parfait en 11 tentatives de passe et il a amassé 164 verges et ses deux touchés lors des deux dernières possessions des Saints au quatrième quart. Il a d'abord rejoint Josh Hill pour un majeur et ensuite Alvin Kamara.

Les Saints (8-2) ont orchestré leur dernière séquence offensive en stoppant Samaje Perine sur un troisième essai et une verge à franchir. Un premier essai aurait permis aux Redskins (4-6) d'écouler les deux dernières minutes du match.

Après que Kamara eut réussi le touché qui portait le pointage à 31-29 Redskins, il a semé l'hystérie au Superdome en créant l'égalité sur la tentative de converti de deux points des Saints.

Les Redskins s'étaient positionnés pour tenter un placement victorieux, mais le quart Kirk Cousins a écopé une pénalité pour avoir lancé le ballon loin d'un receveur alors qu'il était dans la pochette protectrice et il a été victime d'un sac pour mettre fin au quatrième quart.

Les Redskins ont eu le ballon en premier lors de la prolongation, mais la défensive des Saints n'a rien donné.

Cousins a lancé trois passes de touché et pour 322 verges. Il a complété 22 de ses 32 tentatives par la voie des airs.

Perine a porté le ballon à 23 reprises pour des gains de 117 verges, dont un touché d'une verge.

Les Redskins ont engrangé 456 verges, leur deuxième plus haut total de la saison, contre la défensive des Saints. Cette dernière n'avait pas accordé plus de 347 verges à une équipe lors de la séquence victorieuse des Saints.