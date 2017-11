 Le maire de Halifax juge l'idée d'une équipe de la LCF «stimulante» 

La LCF a confirmé, jeudi, avoir eu des discussions avec un groupe intéressé à installer une équipe d'expansion à Halifax.

Savage a rappelé que l'intérêt pour une équipe de football et d'un stade dans la ville n'est pas nouveau. Halifax ne possède pas actuellement un stade capable d'accueillir une équipe de la LCF.

Mais il averti qu'un stade n'est pas une priorité pour la municipalité, et tout projet en ce sens devrait être mené par le secteur privé.

Savage a ajouté que même si le projet n'est pas encore au stade de décision, il «pourrait constituer une opportunité stimulante pour la région de Halifax.»

La ligue a fait savoir dans un communiqué que les discussions avec le groupe de Halifax intéressé à obtenir une équipe en sont à leurs débuts et qu'un «processus d'analyse et d'évaluation devra être mis en place et complété avant de connaître la viabilité d'un tel projet.»