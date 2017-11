Colin Kaepernick nommé «citoyen de l'année» par GQ

Associated Press Philadelphie

Le quart-arrière s'est dit «honoré» de cette reconnaissance sur son compte Twitter.

L'article du magazine inclut des commentaires de plusieurs partisans et confidents de Kaepernick. Le rappeur J. Cole a déclaré que Kaepernick «a sacrifié son rêve» pour défendre quelque chose. Harry Belafonte, chanteur et militant de 90 ans, a confié que voir des gens comme Kaepernick agir ainsi est «la plus grande récompense» qu'il puisse demander.