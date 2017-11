 Les Roughriders battent le Rouge et Noir 31-20 et atteignent la finale de l'Est 

Kevin Glenn a lancé une passe de touché et a aussi atteint lui-même la zone des buts une fois, propulsant les Roughriders de la Saskatchewan vers une victoire de 31-20 face au Rouge et Noir d'Ottawa, dimanche, en demi-finale de l'Est.

Les Roughriders rendront visite aux Argonauts de Toronto en finale de l'Est, dimanche prochain. Les Roughriders tenteront de devenir la première équipe à profiter de la règle de croisement à atteindre la finale de la Coupe Grey depuis la création de la règle en 1996.

Glenn a complété 18 de ses 28 passes pour 252 verges de gains. Marcus Thigpen a accumulé 169 verges de gains au sol en 15 courses, dont une de 75 verges pour un majeur.

À son premier départ en carrière en éliminatoires, Trevor Harris a récolté plus de 400 verges de gains et deux passes de touché contre deux interceptions pour le Rouge et Noir.

Les Roughriders (10-8) avaient terminé en quatrième position dans la section Ouest. Ils ont obtenu une place en demi-finale de l'Est puisqu'ils ont amassé plus de points que la troisième meilleure équipe de la section Est - les Tigers-Cats de Hamilton (6-10).

Le Rouge et Noir (8-9-1) et les Riders ont inscrit trois majeurs sur les trois premières possessions de la rencontre. Ils ont battu des records de la LCF pour les deux touchés les plus rapides (quatre minutes sept secondes) et les trois touchés les plus rapides (5 min 54 s).

Un placement de 22 verges de Brett Maher à 2 min 56 s du troisième quart a permis au Rouge et Noir de réduire l'écart à 21-11.

Thigpen a toutefois confirmé le résultat sur la possession suivante, offrant une avance de 28-11 aux Roughriders et jetant une douche froide sur la salle comble de 24 107 spectateurs à la Place TD.

Vernon Adams fils et Bakari Grant ont inscrit les autres touchés des Roughriders. Tyler Crapigna a inscrit les convertis et un placement.

Diontae Spencer et Juron Criner ont marqué les majeurs du Rouge et Noir. Criner a aussi inscrit un converti de deux points, tandis que Maher a réussi un placement.