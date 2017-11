Alouettes: Bowman, Hebert et Mincy parmi les étoiles

Leur jeu inspiré tout au long de cette difficile campagne a procuré aux partisans de la formation montréalaise de rares moments de réjouissance.

Pour Bowman, il s'agit d'une septième sélection au cours des neuf dernières années. L'ailier défensif, qui en est à sa 12e campagne avec les Alouettes, a de nouveau prouvé qu'il appartient à l'élite du circuit Ambrosie. Il a conclu la saison à égalité au troisième rang de la ligue avec neuf sacs, en plus de presser les quarts adverses en 27 occasions. Sur ses neuf sacs, il a fait perdre 73 verges à ses adversaires, ce qui constitue le plus haut total en 2017.

Le vétéran de 35 ans se trouve parmi les meneurs du circuit pour le nombre de jeux défensifs avec 79. Il a notamment obtenu 36 plaqués, provoqué deux échappés, en plus de rabattre deux passes. Bowman a par ailleurs amorcé les 18 rencontres de l'équipe.

Hebert a de son côté été sélectionné pour une deuxième fois, une première depuis 2012. Le secondeur de 37, joueur par excellence et joueur défensif par excellence des Alouettes cette saison, a terminé troisième de la LCF avec 110 plaqués, le troisième plus haut total de l'histoire des Alouettes. Il a également réussi deux sacs et une interception, en plus de provoquer trois échappés et de rabattre six passes.

Mincy s'est illustré dès son arrivée au football canadien. À sa deuxième année chez les Alouettes, le demi défensif a intercepté deux passes pour des gains de 19 verges. Il a de plus ajouté 54 plaqués en défense.

Dans le reste du circuit, ce sont les Argonauts de Toronto qui ont mené le bal avec 10 sélections, dont le receveur de passes S.J. Green, libéré en début de saison par les Alouettes. Dans la section Ouest, les Blue Bombers de Winnipeg et les Stampeders de Calgary pointent au sommet avec sept joueurs chacun.

La liste complète des lauréats, sélectionnés par des membres de l'Association des chroniqueurs de football du Canada et les entraîneurs-chefs du circuit, peut être consultée sur le site de la Ligue canadienne de football.