L'ailier espacé Mike Evans est suspendu un match

La NFL a suspendu l'ailier espacé des Buccaneers de Tampa Bay Mike Evans pour un match pour rudesse excessive et sa conduite antisportive dans la défaite des siens contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Associated Press Tampa, Floride

Evans s'est amené à fond de train et a heurté violemment de dos le joueur des Saints Marshon Lattimore à la suite d'une altercation entre le quart des Bucs Jameis Winston, qui se trouvait sur les lignes de côté à cause d'une contusion à une épaule, et le demi de coin recrue.