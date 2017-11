 Bilan des Alouettes: Patrick Boivin et Kavis Reed admettent s'être trompés 

Patrick Boivin et Kavis Reed n'ont pas tenté de se défiler au moment de faire le bilan de l'horrible saison que viennent de connaître les Alouettes de Montréal: ils se sont trompés et n'ont pas adopté la bonne stratégie quand ils ont été nommés en poste il y a 10 mois.

Le président et le directeur général du club ont fait leur mea culpa, samedi, au lendemain d'une humiliante défaite de 33-0 aux mains des Tiger-Cats de Hamilton, leur 11e d'affilée.

Cela faisait plus de 20 ans que les Alouettes n'avaient pas été blanchis. Leur fiche de 3-15 ainsi que leur série de revers constituent autant de nouvelles marques de médiocrité dans l'histoire du club.

Le plan de Boivin et Reed était de boucher les trous avec quelques vétérans sur le marché des joueurs autonomes afin d'offrir aux partisans de l'équipe «un match éliminatoire à domicile». Ce plan leur a explosé au visage quand leurs deux principales prises, le quart-arrière Darian Durant et le receveur Ernest Jackson, ont offert des performances bien en deçà des attentes.

Le retour avec l'équipe de ces deux joueurs fera d'ailleurs l'objet d'une réévaluation au cours de la saison morte.

Malgré leur mauvais dossier et un club vieillissant, les deux dirigeants refusent de parler de reconstruction. Qui plus est, Reed estime que la formation montréalaise compte sur «de bons éléments qui pourront servir de fondation» à son plan. Le directeur général a toutefois refusé de nommer qui que ce soit quand on lui a demandé d'identifier ce noyau «de qualité».

Les deux hommes ont également affirmé que la décision de congédier Jacques Chapdelaine et Noel Thorpe était toujours la bonne et que s'ils ne l'avaient pas prise en cours de saison, ils auraient fort probablement été remerciés à la conclusion des activités.

Quant au nouvel entraîneur-chef, Reed espère l'avoir embauché d'ici la mi-décembre. C'est ce dernier qui choisira ses adjoints. La direction des Alouettes a d'ailleurs indiqué à tout le personnel d'entraîneurs de l'équipe que s'ils recevaient une offre d'une autre organisation, elle ne leur mettrait pas de bâton dans les roues.

Le sort d'Anthony Calvillo demeure incertain. L'entraîneur des quarts, qui a appelé les jeux en attaque à la suite du congédiement de Chapdelaine, a déclaré la semaine dernière qu'il ne s'amusait pas dans son rôle d'entraîneur depuis trois ans, mais Reed était incapable de dire si l'ex-quart vedette allait quitter le nid.