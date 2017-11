Les Jets portent un dur coup aux Bills

Quatre jours après s'être plaint que son équipe ne courait pas assez avec le ballon, Matt Forte a inscrit deux touchés et les Jets de New York ont défait les Bills de Buffalo 34-21, jeudi.

Barry Wilner Associated Press East Rutherford, N.J.

Les Bills (5-3) avaient inscrit 64 points lors de leurs deux derniers matchs, deux victoires. Le quart Tyrod Taylor a toutefois été victime de sept sacs, alors que l'équipe a accumulé les erreurs et les revirements.

Les Jets (4-5) ont mis fin à une série de trois défaites.

Forte a atteint la zone des buts sur des courses de 10 et cinq verges et a terminé la rencontre avec 77 verges de gains en 14 courses. Pour sa part, Bilal Powell a accumulé 74 verges de gains en neuf courses, dont 51 sur un long sprint. Le quart Josh McCown a aussi participé à la fête avec un majeur sur une course de 10 verges, alors que les Jets ont récolté un total de 194 verges de gains au sol.

McCown a également lancé une passe de touché et récolté 140 verges de gains aériens.

Jordan Jenkins a réussi deux des sacs des Jets, qui n'ont jamais permis aux Bills de prendre leur rythme de croisière. Les Bills ont perdu trois échappés et se sont aussi tirés dans le pied avec des punitions bêtes dans des moments importants.