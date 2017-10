Darian Durant vivra une journée spéciale vendredi

Le quart âgé de 35 ans disputera un premier match à Regina depuis son divorce avec les Roughriders et l'entraîneur Chris Jones en janvier. Il ne s'agira toutefois pas du retour triomphal imaginé par Durant quand il a été échangé aux Alouettes après 11 saisons avec les Roughriders.

Les Alouettes ont un dossier de 3-13, le pire de la Ligue canadienne de football. Pour leur part, les Roughriders (9-7) se sont qualifiés pour les éliminatoires en employant les deux quarts abandonnés par les Alouettes la saison dernière - Kevin Glenn et Brandon Bridge.

«Nous voulons jouer du bon football et gagner, ce que nous n'avons pas fait depuis longtemps, a mentionné Durant, mardi. Oui, c'est un endroit qui a joué un rôle important dans ma carrière, mais nous voulons gagner et c'est là-dessus que je me concentre.»

L'avenir semblait prometteur pour Durant et les Alouettes quand il avait lancé deux passes de touché dans une victoire de 17-16 face aux Riders à Montréal pour commencer la saison, mais le train a rapidement déraillé. Les Alouettes ont encaissé neuf défaites de suite, incluant les cinq derniers matchs sous les ordres du directeur général Kavis Reed, qui a remplacé Jacques Chapdelaine comme entraîneur-chef.

Les Alouettes espéraient voir Durant stabiliser la situation au poste de quart. Il se classe plutôt septième dans la LCF avec 3107 verges de gains et il a lancé 15 passes de touché contre 15 interceptions. Après avoir raté deux rencontres, il était de retour dimanche quand il a complété seulement huit passes pour 92 verges de gains dans un revers à domicile de 43-16 face aux Tiger-Cats de Hamilton. C'est finalement la recrue Matt Shiltz qui a terminé cette rencontre.

Reed n'a toujours pas confirmé si Durant sera de retour la saison prochaine.

«Non, je n'ai pas joué mon meilleur football cette année, a reconnu Durant. Je ne peux pas tout faire seul, c'est pour cette raison que le football est l'ultime sport d'équipe.

«Ce n'est pas que nous voulons prouver quelque chose. Nous avons tourné la page. Nous voulons seulement gagner. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mon travail est d'aider cette équipe à gagner et de démontrer que je peux encore livrer la marchandise.»

Jones a semblé faire de Durant le bouc émissaire pour les insuccès des Roughriders en 2016, quand ils ont gagné seulement cinq matchs. Plusieurs partisans étaient furieux quand Jones a échangé le quart qui les a guidés vers la victoire de la coupe Grey en 2013. Il semble toutefois que Jones ait gagné son pari.

«Je suis heureux pour mes amis au sein de l'équipe et pour la communauté, a dit Durant, qui disputera un premier match dans le nouveau Mosaic Stadium. Ils méritent une équipe gagnante.

«Je n'ai pas de problème avec Chris Jones. J'ai seulement un problème avec ce qu'il a dit. Je pense que la situation aurait pu être mieux gérée. Je l'ai toujours respecté comme entraîneur.»

Reed aurait pu profiter des deux derniers matchs des Alouettes cette saison pour offrir plus de temps de jeu à Shiltz. Cependant, il ne voulait pas priver son vétéran de cette occasion spéciale.

«Darian effectue son retour en Saskatchewan, là où il est une légende, a dit Reed. Dans la situation dans laquelle nous sommes, pourquoi ne pas lui donner cette occasion?»