C'est la fois où Antony Auclair n'a pas serré la main de Tom Brady. «Et je le regrette un peu! J'étais fâché de la défaite. Dans la NFL, après le match, les gars qui le veulent vont au milieu du terrain, se serrent la main et jasent un peu. Mais je ne connais personne et je n'avais personne à qui serrer la main! Alors j'ai suivi Luke Stocker au vestiaire.»

Il a quand même foulé le terrain sur 20 des 175 jeux contre les Pats. Dix-neuf sur les 29 des unités spéciales (66 %), au troisième rang des joueurs les plus utilisés par les Bucs dans ces situations. Aussi lors d'un jeu offensif, une ligne musclée à quatre ailiers rapprochés sur la course d'une verge de Doug Martin pour le premier touché de Tampa.

Car le principal intéressé assure ne pas savoir s'il sera ou non en uniforme. «Pour vrai, je ne le sais pas encore», a-t-il indiqué, après sa journée d'entraînement et de réunions d'équipe. La routine: lever à 6h15, boulot dès 7h30, jusqu'aux environs de 17h30. Et cela recommence le lendemain.

À défaut de leur rapporter un autographe, il s'en serait au moins vanté auprès de sa mère et de son frère, demi défensif avec le Rouge et Or et coéquipier d'Antony l'an dernier à l'Université Laval. Les deux sont fans des Patriots.

Auclair avait joué au spectateur lors des trois premières rencontres du calendrier. Une première dans sa carrière de footballeur, lui qui a toujours été envoyé dans la mêlée à tous les niveaux où il a passé. Il devait se préparer comme s'il allait jouer, mais sans savoir si cela se produirait ou non. Si un autre ailier rapproché tombait malade ou se blessait le matin de la partie, il devait être prêt à le remplacer. Et jusqu'ici, c'est la même chose cette semaine.

L'ex-Rouge et Or n'était pas le seul à faire ses débuts dans l'uniforme des Bucs, le 6 octobre. Le maraudeur Isaiah Johnson vivait aussi son baptême, lui qui a été limité à 18 jeux des unités spéciales. Comme Auclair, Johnson a été embauché à titre de joueur autonome, mais un an plus tôt, en 2016, et a passé sa première saison complète dans l'équipe d'entraînement.

Rappelons que le garde québécois Laurent Duvernay-Tardif n'avait pas revêtu l'uniforme des Chiefs de Kansas City une seule fois à sa première campagne dans la NFL.

«Ça reste un jeu»

Sans savoir ce qui l'attendait, Auclair dit s'être senti à sa place dès le premier match présaison, le 11 août, à Cincinnati. Depuis, il tente toujours de s'améliorer. «Ici, tout le monde a quelque chose à travailler après chaque match, que tu viennes de l'Université de l'Alabama ou de l'Université Laval. Nos coachs disent toujours: "Ou bien tu deviens meilleur, ou bien tu deviens pire." Tu as deux options, mais il y en a une qui ne dure pas longtemps!», s'esclaffe-t-il.

À travers le sujet chaud de l'hymne national, la pression constante de gagner, la prière d'avant-match et le sentiment d'être toujours sur la corde raide, Auclair tâche de se rappeler que le football reste un jeu. «C'est un jeu et j'ai fait ça toute ma vie. Tout est plus vite, plus physique, plus fort, plus tout, mais ça reste un jeu», conclut-il avec son flegme habituel.