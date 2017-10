Brandon Zylstra honoré pour sa performance face aux Alouettes

Il a été une cible de choix pour le quart Mike Reilly. L'Américain a capté sept passes pour 201 verges et un touché pour aider les Eskimos à stopper à six leur série d'insuccès grâce à une victoire de 42-24 au domicile de la formation montréalaise.

Il s'agissait de son huitième match de plus de 100 verges et de son quatrième de plus de 150 verges. Il avait déjà atteint ses plateaux avant la mi-temps, avec 182 verges de gains au cours des deux premiers quarts.

Zylstra occupe le deuxième rang du circuit avec 1335 verges de gains aériens en 82 attrapés. Il a aussi marqué quatre touchés. Il poursuit ainsi sur sa lancée, lui qui avait été nommé joueur de la semaine 12 en plus de joueur du mois de septembre.

Les deux autres joueurs honorés pour la semaine 16 sont le quart du Rouge et Noir d'Ottawa Trevor Harris, ainsi que celui des Tiger-Cats de Hamilton, Jeremiah Masoli.

Harris a orchestré la remontée des siens, samedi, qui ont finalement inscrit une victoire de 30-25 contre les Lions de la Colombie-Britannique. De retour au jeu après avoir été incommodé par une blessure à l'épaule en septembre, Harris a amassé 380 verges de gains par la voie des airs et lancé trois passes de touché.

Le Rouge et Noir tirait de l'arrière 25-6 après deux quarts, mais Harris s'est mis en marche au retour de la pause. Il a d'abord lancé une passe de touché de 19 verges à Greg Ellingson, suivi d'une autre de 17 verges à Diontae Spencer quelques minutes plus tard. Le touché de la victoire est survenu en début de quatrième quart, alors que Harris a rejoint Ellingson sur 45 verges pour égaler la marque, suivi d'un converti de deux points.

Bien qu'il ait raté plusieurs rencontres, l'Américain de l'Ohio est troisième dans la LCF avec 4104 verges de gains. Il avait été nommé joueur de la semaine 2.

Masoli a quant à lui mené les Tiger-Cats à une victoire de 30-13 face aux Blue Bombers de Winnipeg à l'aide de 338 verges par la passe et deux touchés, en plus de 48 verges au sol.

Comme Zylstra, Masoli avait été honoré lors de la semaine 12.

Finalement, le demi défensif des Blue Bombers Chris Randle a été élu choix des partisans pour la semaine 15.