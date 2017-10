Danone largue Cam Newton pour ses commentaires «sexistes»

Le porte-parole de la compagnie Michael Neuwirth a publié un communiqué jeudi dans lequel il dit que l'entreprise «est surprise et déçue» de l'attitude de l'ex-joueur par excellence de la NFL et de ses commentaires formulés envers Jourdan Rodrigue, une journaliste du quotidien Charlotte Observer.

Lorsque Rodrigue a questionné Newton à propos des tracés de l'ailier espacé Devin Funchess mercredi, Newton a ri et déclaré «c'est drôle d'entendre une femme parler de tracés (routes). C'est drôle.»

Le communiqué de Danone souligne que l'entreprise a perçu les commentaires de Newton comme étant «sexistes et discriminatoires envers les femmes... Ce n'est tout simplement pas O.K. d'abaisser quelqu'un à cause de son sexe. Nous avons exprimé nos préoccupations auprès de Cam et ne travaillerons plus avec lui.»

Newton n'a toujours pas présenté ses excuses.

La NFL a diffusé un communiqué mercredi dans lequel elle qualifie la réponse de Newton à la question de la journaliste comme étant «tout simplement inacceptable et irrespectueuse envers tous les journalistes exceptionnels qui couvrent les activités de cette ligue».

Elle ne prévoit cependant imposer aucune sanction à Newton.