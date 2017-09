Affaire Bear Woods: les joueurs au courant de rien

Le directeur général et entraîneur-chef des Alouettes a nié que le secondeur ait été libéré parce qu'il avait contacté l'Association des joueurs pour l'informer que l'équipe avait enfreint les règlements de la LCF en commençant son premier entraînement du camp en épaulettes, ce qui est interdit.

«Je vais vous dire la même chose que j'ai dite hier [mardi]. Bear Woods aimait les Alouettes de Montréal et saignait bleu et rouge. Cette décision était reliée au football et n'avait rien à voir avec Bear Woods et ses obligations avec l'Association des joueurs. C'est de remettre le caractère de Bear en doute», a commenté Reed.

Rappelons que deux sources ont confirmé à La Presse que Woods avait bel et bien communiqué avec l'Association des joueurs au cours du premier jour du camp d'entraînement afin de l'aviser que les Alouettes n'avaient pas respecté les consignes.

Woods était l'un des représentants des Alouettes auprès de l'Association des joueurs. Il a été remplacé par Ryan Phillips après son départ, et lorsque ce dernier a été libéré quelques mois plus tard, Darian Durant est à son tour devenu l'un des deux représentants des Alouettes, l'autre étant Nicolas Boulay.

«J'ai vu des joueurs téléphoner à l'Association parce qu'un entraînement avait duré 10 minutes de trop et j'ai également vu des joueurs qui ne se préoccupaient pas de savoir à quelle heure ils quitteraient le stade. Si c'est effectivement ce qui s'est produit, ça démontrerait le genre de personne qu'est Bear. Mais je ne pense pas qu'il soit comme ça», a lancé Durant, qui n'a été le coéquipier de Woods que pendant une très courte période.

«Cela dit, je ne crois pas que ce soit correct qu'un joueur paie de cette façon parce qu'il émet une opinion. Il est un secondeur et il est donc au milieu de plusieurs collisions. S'il a senti le besoin de faire une plainte parce qu'il jugeait qu'il y avait trop de plaquages à l'entraînement, je le comprendrais», a nuancé Durant, qui a précisé qu'il n'était pas un représentant au moment du camp.

«Je ne suis donc pas au courant des appels qui ont été faits ou non.»

Des questions sans réponse

Boulay, lui, s'est porté à la défense de Reed. Après avoir dit qu'un représentant des joueurs comme lui devait s'assurer que l'équipe respecte les règles de la ligue, il a ajouté ceci: «Mais il faut également respecter les équipes. On veut gagner des matchs.»

Le Québécois reste convaincu que Woods a ultimement été libéré pour des raisons liées au football, même si l'entraîneur-chef de l'époque, Jacques Chapdelaine, avait ouvertement indiqué que ce n'était pas le cas. «Je pense que les décisions avaient été prises plusieurs mois à l'avance», a dit Boulay.

Lorsqu'on a demandé à Boulay pourquoi les Alouettes avaient laissé Woods faire le trajet entre la Floride et Sherbrooke s'ils avaient déjà décidé qu'il ne ferait pas partie de l'équipe, le secondeur a dit qu'il n'en savait rien. «Honnêtement, je n'en ai aucune idée.»

On a également demandé à Boulay s'il savait pourquoi les Alouettes n'avaient pas donné l'occasion à Woods de saluer ses coéquipiers une dernière fois lorsqu'il a appris qu'il était congédié, lui qui était pourtant un vétéran fort respecté dans le vestiaire. «Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas dans l'organisation et ce n'est pas moi qui prends les décisions.»

«Je me souviens que lors du camp d'entraînement, on avait eu notre première séance avec des épaulettes et que ç'avait été très rapidement corrigé», a dit de son côté Luc Brodeur-Jourdain.

Aux yeux du joueur de centre, un représentant des joueurs auprès de l'Association doit faire passer l'intérêt de ses coéquipiers avant toute chose.

«C'est son travail de s'assurer que les règles sont respectées. Si une équipe ne veut avoir que des "yes men", qui ne sont pas capables de dire les règles et les paramètres de base, tu te trouves à être une organisation qui est mal représentée», a dit le vétéran.

«Si c'était la raison unique qui a fait en sorte qu'un joueur a été libéré par une organisation, je pense qu'on pourrait dire que c'est quelque chose qui n'est pas favorable à l'image de la ligue», a-t-il ajouté.