Johnny Manziel ne jouera pas dans la LCF cette saison

Ces conditions sont confidentielles, a précisé la LCF.

Manziel pourra ratifier un pacte avec une équipe de la LCF après la présente campagne, mais Ambrosie aura le dernier mot puisque c'est son circuit qui doit approuver l'entente.

Ambrosie a rencontré Manziel plus tôt cette semaine à Toronto. Une rencontre qualifiée de «positive» par Manziel lui-même.

«J'adore ce sport et je veux retourner sur le terrain afin d'aider une équipe à long terme. Au cours des derniers mois, mon agent m'a aidé à analyser toutes mes options, afin de trouver l'endroit où je pourrais être le plus efficace et où j'aurais le plus de plaisir à pratiquer mon sport, a-t-il écrit dans un communiqué. Je suis prêt à jouer maintenant, mais nous nous sommes entendus avec le commissaire (Ambrosie) sur le fait qu'il était impensable que je me joigne à une équipe avec un mois à faire à la saison - ce ne serait pas équitable envers mes coéquipiers, mes entraîneurs et les partisans.

«Je veux me joindre à une équipe et mériter mon poste, comme tout le monde, a-t-il ajouté. J'ai hâte de me préparer du mieux possible et j'ai hâte d'entreprendre le prochain chapitre de ma carrière.»

La ligue a ajouté que le nom de Manziel restera sur la liste de négociations des Tiger-Cats de Hamilton jusqu'au 30 novembre. Le club ontarien a jusqu'à cette date pour convaincre Manziel de s'entendre avec lui, ou encore de l'échanger à une autre formation du circuit Ambrosie.