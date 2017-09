Les Patriots rebondissent et malmènent les Saints 36-20

Si Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre souffraient d'un lendemain de veille de Super Bowl, il semble que les Saints de La Nouvelle-Orléans soient leur remède idéal.

Brett Martel Associated Press La Nouvelle-Orléans

Le vétéran âgé de 40 ans n'a pratiquement jamais paru aussi dynamique au cours de sa longue et illustre carrière. Après avoir encaissé une défaite en lever de rideau de la saison à domicile, Brady a lancé trois passes de touché au premier quart uniquement pour la première fois de sa carrière, et il a surpassé la barre des 300 verges de gains par la voie aérienne en première demie pour la deuxième fois. Les Patriots ont inscrit 30 points en première demie, en route vers une victoire facile de 36-20 contre les Saints.

Il a conclu la rencontre avec 30 passes complétées en 39 tentatives pour 447 verges de gains et aucune interception - du moins, pas la moindre qui puisse compter. Deux joueurs des Saints ont capté des passes de Brady, mais les jeux ont été annulés puisqu'ils ont écopé de punitions. Selon l'Elias Sports Bureau, Brady a rejoint Warren Moon à titre de seuls quarts âgés de 40 ans ou plus de l'histoire de la NFL à avoir lancé au moins trois passes de touché et accumulé 400 verges de gains dans un même match.

Rob Gronkowski a capté six passes, dont une de 53 verges, et terminé la journée avec 116 verges de gains. Il a cependant quitté la rencontre en deuxième demie à cause d'une blessure à l'aine.

Pour sa part, Drew Brees a complété 27 de ses 45 tentatives de passe pour 356 verges de gains et deux majeurs.