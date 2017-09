T.J. Graham de retour avec les Alouettes

L'athlète âgé de 28 ans vient tout juste de prendre part au camp d'entraînement des Panthers de la Caroline, dans la NFL.

Le footballeur de cinq pieds onze, 188 livres s'était d'abord joint à la formation montréalaise en mai. En deux matchs préparatoires, il avait capté quatre passes pour des gains de 49 verges.

Choix de troisième tour des Bills de Buffalo en 2012, il a disputé 47 rencontres dans la NFL avec les Bills, les Jets de New York et les Saints de La Nouvelle-Orléans. Il a récolté 61 réceptions pour des gains de 794 verges et quatre touchés lors de ces années au sud de la frontière.

Les Alouettes ont également annoncé qu'ils ont ajouté le plaqueur défensif Lawrence Okoye à l'équipe d'entraînement.

L'Anglais de six pieds six, 309 livres est un ancien athlète olympique. Il s'est qualifié pour la finale du lancer du disque lors des Jeux d'été de 2012, terminant au 12e rang avec un jet de 61,03 m. Il détient par ailleurs le record britannique dans cette discipline (68,24 m).

L'athlète de 25 ans s'est ensuite tourné vers le football et a passé du temps dans la NFL avec les 49ers de San Francisco, les Cardinals de l'Arizona, les Jets, les Cowboys de Dallas ainsi que les Bears de Chicago. Il a pris part au camp des Dolphins de Miami le mois dernier.

Finalement, l'équipe a libéré le joueur de ligne défensive Ventral McMillan.