Les Alouettes offrent une performance pitoyable

Après avoir raconté toute la semaine de quelle façon leur destinée était toujours entre leurs mains, les Alouettes de Montréal se sont drôlement compliqué la tâche en offrant une désolante performance face au Rouge et Noir d'Ottawa.

La troupe de Jacques Chapdelaine n'a rien fait qui vaille, le quart partant Darian Durant a été remplacé au troisième quart et les Alouettes (3-7) ont été lessivés 32-4 par les visiteurs.

Diontae Spencer, Josh Stangby et Greg Ellingson - sur une superbe passe de 42 verges de Trevor Harris - ont inscrit les touchés du Rouge et Noir (4-6-1), qui a profité de deux placements de 30 verges de Brett Maher. L'attaque des visiteurs a généré 426 verges nettes contre 235 seulement pour les Alouettes, également dominés 27-12 au chapitre des premiers essais obtenus.

«Nous avons été pourris. Nous avons été dominés dans toutes les facettes du jeu, a vociféré Tyrell Sutton, hors de lui. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Nous devons trouver des solutions. Ça fait deux matchs au cours des trois derniers au cours desquels l'attaque ne marque pas de touché. C'est inexplicable.»

«On commence à être «tannés» de dire qu'on doit tourner la page et oublier nos performances. Il faudrait qu'on commence à jouer comme du monde, a lancé Kristian Matte, utilisé comme bloqueur à gauche en l'absence de Jovan Olafioye. C'est très décevant de la façon dont on joue en ce moment.»

En plus d'être incapables de générer de l'attaque, les Alouettes ont aussi écopé de nombreuses pénalités, notamment sur la séquence qui a mené au premier touché du Rouge et Noir, où les Moineaux ont écopé de pas moins de cinq pénalités, dont une pour avoir attrapé le protecteur facial de l'adversaire et une autre pour conduite antisportive.

Les visiteurs ont ainsi pu s'installer à la ligne de 2 des Alouettes. Harris a facilement rejoint Spencer sur deux verges pour porter la marque à 10-0. Mossis Madu a ajouté deux points sur une course de deux verges quelques secondes plus tard.

«L'indiscipline a fait en sorte que notre unité défensive demeure sur le terrain plus longtemps, de permettre à des séquences offensives d'Ottawa de se poursuivre», a noté Chapdelaine. En tout, les Alouettes ont été pénalisés 11 fois pour 138 verges.

Quelques minutes plus tard, sur un enième dégagement de Boris Bede, le ballon est sorti de la zone des buts pour un simple. Les 18 325 spectateurs réunis au stade Percival-Molson ont applaudi en dérision ce premier point des locaux. C'est le genre de réaction qui doit inquiéter la direction du club, surtout qu'on avait déjà entendu plusieurs huées et qu'on n'en était pas encore à la mi-temps.