Tiger-Cats: Kent Austin quitte son poste d'entraîneur-chef

Le vice-président des opérations football Kent Austin n'occupera plus le poste d'entraîneur-chef, après avoir vu son équipe amorcer la saison avec huit défaites de suite. Il a cédé ce poste à l'entraîneur adjoint June Jones.

«June et moi avons développé une excellente relation et je suis très à l'aise et confiant avec lui aux commandes du produit sur le terrain, a déclaré Austin, jeudi, dans un communiqué. Cette organisation, ses partisans et ses partenaires méritent une équipe pouvant aspirer au championnat et nous allons travailler pour ramener l'équipe à ce niveau.»

Jones a été embauché par l'équipe il y a seulement trois semaines. Il a 34 ans d'expérience comme entraîneur dans la NCAA, la LCF et la NFL.

Austin en était à sa cinquième saison comme entraîneur-chef des Tiger-Cats. Depuis qu'il a guidé les Tiger-Cats vers une deuxième participation d'affilée à la finale de la Coupe Grey en 2014, l'équipe a compilé un dossier de 17-27.

Les Tiger-Cats occupent le dernier rang dans la LCF avec 148 points marqués et 310 points accordés. Le mois dernier, ils ont encaissé un revers de 60-1 face aux Stampeders de Calgary.

L'équipe avait commencé à chambouler son organigramme plus tôt ce mois-ci en remplaçant le coordonnateur défensif Jeff Reinebold par l'entraîneur des secondeurs Phillip Lolley.

Jones a été entraîneur-chef à l'Université d'Hawaï de 1999 à 2007. Il a compilé un dossier de 76-41 avec les Rainbow Warriors. L'ancien quart a également été entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta, dans la NFL, de 1994 à 1996.

Les Tiger-Cats disputeront leur prochain match le 4 septembre, quand ils accueilleront les Argonauts de Toronto.