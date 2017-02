Super Bowl: l'heure de vérité approche

Des lignes offensives et des défenses améliorées des deux côtés. Des quarts-arrières extrêmement intelligents et précis. Des inventaires de joueurs offensifs très bien variés.Il n'est vraiment pas si facile de départager les deux équipes.

La présence de Bill Belichick - et celle de ses adjoints Josh McDaniels et Matt Patricia, il faut le dire - donne un avantage aux représentants de la Conférence américaine. Cela dit, Dan Quinn, le pilote des Falcons et ancien coordonnateur défensif des Seahawks de Seattle, ne participe pas au Super Bowl pour la troisième fois en quatre ans pour rien. Lui et le coordonnateur offensif Kyle Shanahan, qui deviendra le nouvel entraîneur-chef des 49ers de San Francisco après le Super Bowl, sont d'excellentes têtes de football, eux aussi.

Sauf que Belichick a eu deux semaines pour établir le meilleur plan de match possible afin de ralentir Matt Ryan et la prolifique attaque des Falcons. On peut donc s'attendre à voir la défense des Patriots utiliser quelques éléments stratégiques imprévus, ne serait-ce que pour une série ou deux. Et cela pourrait suffire à faire pencher la balance.

L'effet Ryan?

Pour les Falcons, la victoire passera par une performance impeccable de Ryan en attaque et par du jeu particulièrement inspiré en défense. La jeune tertiaire devra être disciplinée dans sa couverture, et le front défensif et les secondeurs devront s'assurer de contenir LeGarrette Blount. Le porteur de ballon pourrait fort bien être au centre de l'action ce soir, la défense des Falcons n'étant pas très imposante.

Les Falcons offriront une très bonne opposition aux Patriots. Leurs chances de l'emporter sont plus élevées que ce que l'on semble croire, et ce n'est pas pour rien que les preneurs aux livres se montrent aussi prudents avec un écart d'un placement.

Si les Falcons doivent inscrire des points afin de demeurer dans le coup, Ryan, Julio Jones et compagnie devraient être en mesure de le faire.

Mais au bout du compte, même si elle joue très bien depuis le début du tournoi, la défense des Falcons reste suspecte. Un peu trop pour empêcher Tom Brady et Bill Belichick d'écrire une autre page d'histoire.

En remportant leur cinquième victoire au Super Bowl, les deux piliers de la dynastie des Patriots cimenteraient leur place au sommet de la hiérarchie des meilleurs quarts et des meilleurs entraîneurs-chefs de l'histoire. Croyez-vous qu'ils laisseront filer pareille occasion ?