NFL: Belichick suit les traces des plus grands entraîneurs

Il donne préséance à la culture générale de l'équipe plutôt qu'à ses éléments individuels. Il dirige sa formation avec une poigne de fer et pourtant, il y insuffle une ambiance familiale.

Eddie Pells Associated Press Houston

Il peut donner l'impression de posséder un coeur de pierre -ses «adieux» aux joueurs ne cadrant plus pouvant être brefs- et pourtant, sa loyauté est sans limites. Il a des idées bien définies sur la façon de mener son groupe de joueurs, mais ne s'opposera jamais aux nouveautés et à l'idée d'ajouter à son bagage de connaissances des notions venant de l'extérieur.

Voilà une description de Bill Belichick, l'entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui pourrait écrire une nouvelle page de l'histoire de la NFL en remportant un cinquième titre du Super Bowl.

C'est aussi une description qui a été faite des anciens entraîneurs Chuck Noll, avec les Steelers de Pittsburgh, et Tom Landry, avec les Cowboys de Dallas.

«La stratégie représente le prix d'entrée, affirme John O'Sullivan, fondateur du projet Changing the Game, qui se prononce souvent sur l'importance de l'enseignement dans la société. Mais la première chose que font les grands entraîneurs, c'est communiquer. Quand vous communiquez avec les gens, ils vont courir à travers un mur pour vous.»

Un homme aimable?

Belichick, un homme sociable? La même chose aurait pu être dite, ou demandée, de Noll et de Landry, dont les présences devant le public pouvaient se limiter à des segments de cinq à dix minutes avec les représentants des médias, avec l'objectif d'en dire le moins possible sur leur stratégie -ou sur eux-mêmes.

L'effort -et parfois, les compliments- qu'ils reçoivent de leurs joueurs en dit davantage.

Chemin faisant vers quatre triomphes du Super Bowl avec les Steelers, l'ancien quart Terry Bradshaw ne pouvait blairer Noll. Ce n'est que quelques années plus tard que le membre du Temple de la renommée a admis qu'il avait profité de l'enseignement de Noll.

«Est-ce que je le respectais? Bien sûr que oui, a déclaré Bradshaw l'année dernière. L'ai-je aimé? Non, je ne l'ai pas aimé.»