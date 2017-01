Football en bref

Il quitte le football après 20 saisons professionnelles, dont 17 dans la Ligue canadienne.

Cette décision a été prise quelque deux mois après le triomphe surprise du Rouge et Noir, 39-33 en prolongation, contre les Stampeders de Calgary en finale de la Coupe Grey.

Entouré de sa famille et de ses amis au cours d'une conférence de presse donnée mardi midi, Burris a dit que bien qu'il soit assailli par plusieurs émotions, cette nouvelle en est une réjouissante.

Mettant aux prises les deux champions de section, cette finale semblait bien inégale sur papier, les Stamps ayant compilé une fiche de 15-2-1, comparativement à celle de 8-9-1 du Rouge et Noir. Malgré une blessure au genou subie pendant la période d'échauffement, Burris a été à l'origine de l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe Grey, récoltant 461 verges et trois passes de touché, en plus d'en marquer deux autres au sol.

La dernière passe de sa carrière a été complétée sur 18 verges à Ernest Jackson, qui a procuré la victoire aux siens en prolongation et une première coupe Grey depuis 1976 à la ville d'Ottawa.

Burris a été nommé joueur par excellence de cette rencontre.