Les Raiders veulent déménager à Las Vegas

Le président de la commission du comté de Clark, Steve Sisolak, a confié à l'Associated Press jeudi qu'il avait discuté avec les Raiders. Sisolak fait partie d'un comité de 11 membres qui a été assigné par le gouverneur du Nevada, Brian Sandoval, afin d'analyser la proposition formulée par l'entreprise Las Vegas Sands Corp., qui appartient au propriétaire de casinos milliardaire Sheldon Adelson, de bâtir un dôme afin d'attirer les Raiders dans la capitale du jeu.

Le dôme, doté d'une capacité de 65 000 sièges, devrait coûter 1,9 milliard $ US. Selon la proposition, 750 millions $ seraient puisés à même les revenus d'une taxe hôtelière, 650 millions $ proviendraient de la fortune personnelle d'Adelson et 500 millions $ seraient versés par les Raiders et la ligue. La relocalisation des Raiders à Las Vegas doit être approuvée par les trois quarts des propriétaires de la NFL.

«Je suis satisfait des progrès enregistrés dans le dossier, et j'apprécie grandement l'implication des Raiders et le dévouement de la famille Adelson afin de faire de Las Vegas le domicile des Raiders», a dit Sisolak.

La ligue a confirmé le dépôt de la demande de relocalisation par voie de communiqué.

«Aujourd'hui, les Raiders d'Oakland ont soumis une demande de relocalisation de leur concession à Las Vegas, tel que stipulé par la NFL afin de respecter le processus de relocalisation d'une concession, a écrit la ligue. La demande sera analysée au cours des prochaines semaines par le personnel de la ligue et du stade ainsi que les comités financiers.»

Si les Raiders déménagent au Nevada, ce serait la troisième relocalisation approuvée en un an seulement. Les Rams ont quitté St. Louis pour Los Angeles l'an dernier et bâtissent présentement un stade de 2,6 milliards $ à Inglewood. Les Chargers ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient déménager à Los Angeles et qu'ils seront locataires de ce nouveau stade, qui devrait ouvrir ses portes en 2019.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, s'est dit en faveur d'un déménagement à Las Vegas lorsque son projet de stade a été approuvé. Le gouvernement du Nevada a appuyé le projet, mais aucune date n'a encore été identifiée pour procéder au déménagement.

Pendant des années, les Raiders ont répété qu'ils avaient besoin d'un nouveau stade; leur domicile actuel, bâti en 1966, est le seul qui soit partagé par des équipes de baseball et de football. Sous l'égide du propriétaire et membre du Temple de la renommée Al Davis, les Raiders avaient déménagé d'Oakland à Los Angeles en 1982, avant de retourner dans la région de la baie de San Francisco en 1995.