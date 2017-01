Les Chargers de San Diego déménagent à Los Angeles

Les Chargers n'ont pas mis de temps à se décider. Quelques heures seulement après que l'équipe eut obtenu deux jours de plus pour se prévaloir de l'option de déménager à Los Angeles, l'équipe a quitté San Diego.

L'organisation avait convoqué ses employés pour 8h, heure du Pacifique, jeudi matin, soit 11h, heure de l'Est. Quelques minutes plus tard, le logo de l'équipe sur son compte Twitter a été modifié et une lettre du propriétaire, Dean Spanos, confirmant le déménagement a été mise en ligne.

Citant des sources au sein de la NFL, ESPN.com avait rapporté mercredi soir que l'équipe prévoyait annoncer aussi tôt que jeudi son déménagement vers Los Angeles. C'est maintenant chose faite.

Le nouveau logo des Chargers est composé des lettres «LA» ornées d'un éclair. Il ressemble à un amalgame des logos des Dodgers de Los Angeles et du Lightning de Tampa Bay.

Pour les deux prochaines saisons, soit en attendant que le nouveau domicile des Rams, où ils seront locataires, soit prêt, ils évolueront au StubHub Center, domicile d'environ 30 000 places du Galaxy de Los Angeles, de la Major League Soccer, situé à Carson, selon USA Today.

