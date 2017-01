Le directeur général des 49ers confirme qu'il est congédié

Associated Press

Baalke a confirmé l'information dimanche pendant un entretien d'avant-match diffusé sur les ondes de la station radiophonique officielle de l'équipe, KNBR. Les 49ers n'ont pas commenté l'annonce de Baalke avant leur dernier match de la saison contre les Seahawks de Seattle.

Baalke a contribué à bâtir une équipe qui a participé au match de championnat de l'Association nationale trois fois consécutives entre 2011 et 2013, en plus de participer une fois au Super Bowl. L'équipe est cependant en déclin depuis trois ans, et elle a établi un record de concession cette saison en traversant une série de 13 défaites.

«Ça ne m'a pas surpris, a dit Baalke sur les ondes de la station. Nous avons fait de très bonnes choses. Nous avons connu de très bonnes saisons. Je regrette toutefois que nous n'ayons pu offrir un championnat aux habitants du coin, parce qu'ils le méritaient. Je souhaite la meilleure des chances à cette organisation pour la suite des choses. L'avenir est prometteur pour eux.»

Baalke a précisé qu'il allait assister au dernier match de la saison des 49ers en dépit du fait qu'il avait été congédié par l'organisation pour laquelle il travaillait depuis 2005.

Le réseau ESPN avait rapporté samedi soir que Baalke et l'entraîneur-chef Chip Kelly étaient sur le point d'être limogés. Les 49ers (2-13) peuvent égaler un record de concession pour le nombre de défaites au cours d'une même saison s'ils s'inclinent devant les Seahawks dimanche.