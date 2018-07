Les Cubs renouent avec la victoire grâce à un gain de 7-2 sur les Cardinals

Tyler Chatwood a lancé jusqu'en sixième manche et il a effectué un jeu défensif clé pour aider les Cubs de Chicago à battre les Cardinals de St. Louis 7-2, samedi, dans un premier duel d'un programme double.

Chatwood (4-5), qui a signé un premier gain en deux mois, a donné six buts sur balles et il a atteint un adversaire. Le droitier n'a toutefois alloué qu'un seul coup sûr en cinq manches et un tiers. Seul Matt Carpenter, grâce à sa quatrième longue balle en deux jours, a eu le dessus sur Chatwood.

Ben Zobrist a placé quatre balles en lieu sûr en autant de présences et il est venu marquer deux fois pour les Cubs, qui ont rebondi après avoir encaissé une dégelée de 18-5 la veille. Javier Baez a obtenu trois coups sûrs et deux points produits. Tommy La Stella a poussé deux coéquipiers au marbre.

Les Cardinals se sont approchés à un point en septième manche à la suite du sacrifice de Yadier Molina, mais les Cubs ont répondu avec quatre points pour mettre le match hors de portée.

Les Cubs ont pris les devants en cinquième manche grâce à trois simples consécutifs. Baez a chassé Luke Weaver (5-9) de l'affrontement en raison d'une flèche dans la droite et Kyle Schwarber a cogné un sacrifice, portant le pointage à 3-1.

Weaver a concédé sept coups sûrs et cinq buts sur balles à son 20e départ cette saison. Il avait été rappelé des mineures pour servir comme 26e joueur pour ce programme double.

Braves - Nationals (Remis)

Le match entre les Braves d'Atlanta et les Nationals de Washington, prévu samedi soir, a été remis à cause du mauvais temps.

Pour l'instant, aucune date n'a été identifiée pour reprendre cette rencontre. La série entre les rivaux de la section Est de la Ligue nationale doit se conclure dimanche. Le match doit commencer à 13h35, mais on prévoit encore de la pluie.

Padres - Phillies (Remis)

La rencontre entre les Padres de San Diego et les Phillies de Phillies, prévue samedi soir, a été remise en raison de la pluie.

Les deux formations se livreront à un programme double dimanche après-midi.