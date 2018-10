Les Braves pourront-ils vaincre les expérimentés Dodgers?

Pourtant, au classement, peu de choses les séparent: les Braves ont enlevé le titre de l'Est avec une fiche de 90-72, tandis que les Dodgers ont confirmé leur titre dans l'Ouest avec une fiche de 92-71, obtenue au terme d'un 163e match contre les Rockies du Colorado.

Les Ronald Acuna et Ozzie Albies - tous deux âgés de 21 ans - ont négocié de mains de maître la saison. Acuna s'est même hissé parmi les meilleurs premiers frappeurs des Majeures au cours de cette campagne. Mais ces deux jeunes découvriront que le baseball de séries est bien différent de celui joué en saison régulière.

Ils ne devraient pas avoir l'occasion de voir le même lanceur pour trois présences et, si jamais cela se produit, c'est que ce dernier connaît toute une soirée, possiblement à leurs dépens. L'excellent Freddie Freeman vient toutefois porter de l'eau au moulin de ceux qui estiment que des jeunes joueurs peuvent briller autant que des vétérans en séries.

Le fer-de-lance de cette attaque avec sa ligne offensive de ,309/,388/,505, ses 191 coups sûrs (un sommet chez les Braves), dont 23 circuits et 98 points produits, avait fort bien fait à sa première participation, en 2013, alors qu'il n'avait que 22 ans, comme en font foi ses moyennes de ,400/,455/,500.

L'attaque des Braves est particulièrement bien équilibrée. Ils ont terminé au deuxième rang de la Nationale pour la moyenne au bâton (,257) et les coups sûrs (1433) et en première place pour les doubles (314). Leur rôle offensif devra toutefois rééditer ces exploits face au personnel de lanceurs qui a terminé au premier rang pour la moyenne de points mérités (3,38), les retraits sur des prises (1565), les buts sur balles accordés (422), ainsi que les points mérités et les points accordés (554 et 610).

L'attaque des Dodgers peut par contre répondre coups pour coups aux faits d'armes des Braves: les Cody Bellinger, Matt Kemp, Yasiel Puig, Manny Machado et Justin Turner, pour ne nommer que ceux-là, ne font rien pour donner confiance aux lanceurs adverses.

Le gérant Brian Snitker a désigné Mike Foltynewicz (13-10, 2,85) pour mener sa rotation en séries. Le lanceur de 26 ans a terminé au sixième rang de la Nationale avec 202 retraits au bâton.

Si Snitker n'a pas encore identifié le reste de sa rotation, on peut présumer qu'Anibal Sanchez et Kevin Gausman lui suivront au monticule, ce qui laisse Julio Teheran et Sean Newcomb pour un éventuel match no 4.

Du côté des Dodgers, Dave Roberts y est allée d'un choix surprenant, préférant Hyun-Jin Ryu à Kershaw, qui sera le partant dans la deuxième rencontre.

Ryu a raté une bonne partie de la saison en raison d'une blessure à l'aine, mais il affiche un dossier de 7-3 avec une m.p.m. de 1,97 en 15 départs. Sa moyenne de points mérités en cinq sorties en septembre s'est chiffrée à 1,50, et à ses neuf derniers départs au Dodger Stadium, elle n'est que de 1,15.

Rich Hill qui, avec 11 victoires, est celui qui a gagné le plus de matchs parmi les partants des Dodgers cette saison, pourrait également être mis à contribution. Tout comme la recrue Walker Buehler, qui a lancé un match sublime face aux Rockies et pourrait être disponible dès la troisième rencontre, qui ne sera disputée que dimanche. Alex Wood et Kenta Maeda joueront des rôles de soutien et pourraient bien être utilisés de l'enclos.

Dire que la tâche s'annonce difficile pour les Braves tient de l'euphémisme. Avantage Dodgers, surtout dans une série au meilleur de cinq. Premier match jeudi.