Les Twins congédient leur gérant Paul Molitor

Molitor s'est vu offrir un autre poste au sein de l'organisation.

En quatre saisons sous ses ordres, les Twins ont obtenu 305 victoires contre 343 revers et ont participé au match pour le quatrième as en 2017. Ils ont compilé une fiche de 78-84 cette saison et ont été éliminés de la course aux séries après une série de blessures à des joueurs clés.

Le chef des opérations baseball, Derek Falvey, et le directeur général, Thad Levine, n'avaient pas embauché Molitor, qui était déjà en poste quand ils sont entrés en fonction, il y a deux ans. Le propriétaire, Jim Pohlad, avait alors déclaré que de garder Molitor en place était une condition d'embauche. Après que les Twins eurent compilé une fiche de 85-77 et affronté les Yankees de New York pour le quatrième as, Molitor a obtenu une prolongation de contrat de trois saisons.