Les Brewers remportent le titre de la Centrale

Le sourire de Christian Yelich et son t-shirt imbibé de champagne disaient tout: un titre de section est beaucoup plus intéressant qu'une Triple Couronne.

Yelich a ajouté trois coups sûrs à sa fiche et les Brewers de Milwaukee ont remporté leur premier titre de la Centrale de la Nationale depuis 2011 en battant les Cubs de Chicago 3-1 dans le match de bris d'égalité. Le frappeur de puissance a par contre échoué dans sa quête de devenir le premier frappeur de la Nationale en plus de 70 ans à réussir la Triple Couronne. Il a toutefois été brillant et le «Brew Crew» a mis la main sur le plus important enjeu de la journée.

«Je sais à quel point c'est difficile d'arriver à ce point et je suis fier de faire partie de ce groupe», a déclaré Yelich au milieu du vestiaire exigu des visiteurs au Wrigley Field.

Lorenzo Cain a rompu l'égalité à l'aide d'un simple d'un point en huitième pour aider les Brewers à signer une huitième victoire consécutive pour s'approprier l'avantage du terrain pour toutes les séries éliminatoires dans la Nationale. Ils accueilleront le vainqueur du match pour le quatrième as dans la série de sections au meilleur de cinq, à compter de jeudi.

Les Cubs n'ont pas tout perdu: ils accueilleront le perdant du match de bris d'égalité dans l'Ouest de la Nationale entre les Dodgers de Los Angeles et les Rockies du Colorado mardi, dans cette rencontre pour le quatrième as.

Yelich a produit le premier point des Brewers et a remporté le championnat des frappeurs de la Nationale en concluant la saison à ,326 de moyenne au bâton. Il conclut toutefois la saison à 110 points produits, un de moins que Javier Baez, des Cubs, ainsi qu'à 36 circuits. Nolan Arenado, des Rockies, en comptait déjà un de plus avant l'autre rencontre à l'affiche lundi.

Les matchs de bris d'égalité, bien qu'ils soient les 163es de la saison, comptent comme des matchs de saison régulière et les statistiques comptent sur le total de la campagne.

Joe Medwick est le dernier joueur de la Nationale à avoir gagné la Triple Couronne, en 1937. Miguel Cabrera a réussi l'exploit avec les Tigers de Detroit dans l'Américaine, en 2012.

Les Brewers ont accusé un retard aussi important que de cinq matchs en septembre sur les Cubs, mais ils ont provoqué la tenue de cette 163e rencontre avec une fin de saison du tonnerre. Ils ont utilisé la profondeur de leur formation et leur enclos pour avoir raison des Cubs.

Orlando Arcia, huitième frappeur du rôle, a connu son meilleur match en carrière avec quatre coups sûrs, tandis que Josh Hader est venu couronner une autre excellente performance des releveurs des Brewers.

Jose Quintana n'a alloué que six coups sûrs en un peu plus de cinq manches et Anthony Rizzo a frappé un retentissant circuit, mais l'enclos des Cubs a de nouveau failli à la tâche. Daniel Murphy et Baez ont frappé les autres coups sûrs des locaux.

Le pointage était égal 1-1 avant que les Brewers ne prennent les devants à l'aide de trois coups sûrs en huitième. Arcia a frappé un simple avec un compte de 0-2 face à Justin Wilson (4-5), le frappeur d'urgence Domingo Santana a frappé un double et Cain a accueilli Steve Cishek avec un simple au centre.

Après que Yelich eut été retiré sur élan - chose rare au cours d'une extraordinaire séquence pour le favori au titre de joueur par excellence dans la Nationale - Ryan Braun a procuré un point d'assurance aux Brewers avec un autre simple au centre.

Ça a été suffisant pour l'excellent enclos des Brewers. Corey Knebel (4-3) a maintenant blanchi l'adversaire dans ses dernières 16 manches et un tiers en étant parfait en septième, tandis que Hader a lancé deux manches pour son 12e sauvetage.

Rizzo a eu une dernière occasion de provoquer l'égalité avec Baez au deuxième sac, mais il a frappé un ballon au centre, lançant les célébrations dans l'abri des Brewers.

Jhoulys Chacin a lancé avec une avance d'un point jusqu'en cinquième, quand Rizzo a amorcé le tour au bâton des Cubs avec une très longue balle dans la droite, son 25e circuit de la saison, semant l'hystérie chez les partisans.

Les Cubs ont eu l'occasion de prendre les devants en sixième, mais Joakim Soria s'est sorti d'impasse en retirant Baez au bâton avec des coureurs aux premier et deuxième.

Chacin n'a alloué qu'un coup sûr en cinq manches et deux tiers.

Quintana a quant à lui gardé les Cubs dans le match en n'accordant qu'un point en plus de cinq manches de travail. Le gaucher à une fiche de 4-1 avec une moyenne de points mérités de 2,13 contre les Brewers cette saison.