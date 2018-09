 Les Yankees obtiennent l'avantage du terrain grâce à un gain face aux Red Sox 

Les Yankees de New York ont obtenu l'avantage du terrain en vue du duel éliminatoire de la Ligue américaine qui aura lieu la semaine prochaine, grâce à un gain de 11-6 face aux Red Sox de Boston, vendredi soir.

Associated Press Minneapolis

La formation new-yorkaise a claqué quatre circuits devant leurs rivaux de section.

La recrue de l'année de la dernière saison Aaron Judge a cogné son premier circuit depuis son retour dans l'alignement le 14 septembre et Gary Sanchez, Aaron Hicks et Luke Voit ont permis aux Yankees de niveler la marque de 264 circuits inscrits dans une saison établie par les Mariners de Seattle en 1997.

Les Yankees accueilleront donc les Athletics d'Oakland mercredi prochain lors du match éliminatoire. Le gagnant du duel croisera par la suite le fer avec la formation de Boston durant les séries de sections.

J.A. Happ (17-6) a été parfait en trois manches et a alloué qu'un seul coup sûr jusqu'en cinquième manche. Alors que les siens menaient 8-0, il a permis aux Red Sox de remplir les sentiers, mais a mis un terme à la menace en retirant Rafael Devers sur un roulant.

Happ a en tout concédé quatre points en quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches de travail.

Sanchez a frappé un circuit en début de troisième manche. Hicks a par la suite ajouté une claque de trois points en quatrième manche, où les Yankees ont récolté six points. Voit cogné une longue balle en solo en septième manche et Judge a cogné son 27e circuit de la saison en huitième pour faire 11-4.

Les Red Sox ont de nouveau rempli les sentiers en huitième et en neuvième, mais n'ont pas été en mesure de capitaliser suffisamment.

White Sox 1 - Twins 2 (1er match)

Jose Berrios est devenu le premier lanceur en huit ans à atteindre le plateau des 200 retraits au bâton pour les Twins du Minnesota, qui ont vaincu les White Sox de Chicago 2-1, vendredi soir, dans le premier duel d'un programme double.

Berrios a lancé pendant sept manches, montrant une moyenne de points mérités de 3,84 et 202 retraits au bâton, deux sommets en carrière. Francisco Liriano avait réussi 201 retraits sur trois prises en 2010.

Berrios (12-11) a retiré neuf frappeurs au bâton, n'allouant que trois coups sûrs, quatre buts sur balles et un point, à la suite d'un simple de Leury Garcia. Même s'il n'a montré qu'une fiche de 3-4 en 12 départs après la pause du match des étoiles, Berrios a fait un pas de plus pour devenir l'as de la rotation des Twins.

Reynaldo Lopez (7-10) a connu un autre bon départ pour les White Sox, même s'il a égalé son sommet de la saison avec cinq buts sur balles. Le droitier a concédé deux points et quatre coups sûrs en six manches.

Tyler Austin a produit le premier point des Twins grâce à un roulant en première manche et Willians Astudillo a poussé un coéquipier au marbre à la suite d'un sacrifice en sixième.

Joe Mauer, qui dispute peut-être les dernières parties de sa carrière, à 35 ans, a réussi deux simples et il a maintenu une moyenne au bâton de ,352 (19 en 54) lors de ses 14 derniers matchs, atteignant les sentiers au moins une fois lors de chacun de ceux-ci.

Les Astros battent les Orioles

Gerrit Cole s'est préparé en vue des éliminatoires et a été solide durant six manches pour permettre aux Astros de Houston de l'emporter 2-1 devant les Orioles de Baltimore.

Josh Reddick a frappé un circuit d'un point en sixième manche, afin de niveler la marque 1-1.

Les Astros disputeront le dernier week-end de la saison régulière à Camden Yards après avoir déniché le titre de la section Ouest de la Ligue américaine mardi soir. Les Astros amorceront leur parcours en séries face aux Indians de Cleveland le 5 octobre.

Cole a concédé un point, cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a effectué quatre retraits au bâton et il a récolté les 200 manches en saison pour la troisième fois de sa carrière.

Même si Cole n'a pas été impliqué dans la décision, il amorcera les éliminatoires avec un dossier de 15-5 et une moyenne de points mérités de 2,88, avec une séquence de cinq victoires.

Marwin Gonzalez a dénoué l'impasse en huitième manche, grâce à un simple d'un point aux dépens de Tanner Scott (3-3).

Tony Sipp (3-1) et Collin McHugh ont tous les deux oeuvré durant une manche avant que Roberto Osuna récolte son 21e sauvetage de la saison.

Adam Jones a produit le seul point des Orioles en frappant un double d'un point en première manche.