Les Red Sox battent un record d'équipe avec une 106e victoire

Associated Press Boston

Grâce à leur 106e victoire, les Red Sox se sont assurés de l'avantage du terrain pendant toute la durée des séries et ils ont battu un record d'équipe vieux de 106 ans.

Nathan Eovaldi a retiré 10 frappeurs sur des prises pour aider les Red Sox à accomplir l'exploit. Ils amorceront les séries de sections de l'Américaine au Fenway Park, le 5 octobre, contre le gagnant du duel éliminatoire.

En 1912, les Red Sox avaient remporté 105 parties à leur première saison au Fenway Park.

Les Orioles (45-111) sont devenus la sixième équipe de l'Américaine et la première depuis les Tigers de Detroit de 2003 à perdre 111 matchs en une saison. Ils accusent pas moins de 60 matchs et demi de retard sur les Red Sox (106-51) et le sommet de la section Est. Il s'agit de la première fois depuis 1939 que deux équipes sont séparées par au moins 60 matchs au classement.

Les Red Sox ont inscrit quatre points en deuxième manche, obtenant des doubles consécutifs de la part de Steve Pearce et Brock Holt, un simple d'un point de Christian Vazquez et une longue balle de deux points de Mookie Betts. Il s'agissait du 32e circuit de la saison de Betts, ce qui représente un nouveau sommet en carrière.

Betts a aussi claqué un simple et il a croisé le marbre lors d'une quatrième manche de deux points des Red Sox. Il occupe le sommet du Baseball majeur au chapitre des points marqués (125). Betts mène aussi les Majeures en ce qui a trait à la moyenne au bâton (,343).

Renato Nunez a réussi trois coups sûrs pour les Orioles, qui ont glissé à 2-15 cette saison contre les Red Sox.

Yankees 4 Rays 1

Les Yankees de New York ont gagné 4-1 contre les Rays de Tampa Bay, mais ils ont perdu les services d'Aaron Hicks, blessé en courant vers le premier but.

Hicks a quitté le match de lundi en raison de raideurs à la cuisse gauche. Il a semblé se blesser en troisième manche en devançant un relais au premier coussin pour éviter un double jeu. Brett Gardner l'a remplacé au champ centre en quatrième.

La victoire des Yankees a éliminé les Rays et a assuré une place en séries aux Athletics d'Oakland. Les Yankees ont amorcé la soirée avec un match et demi d'avance sur les Athletics pour avoir l'avantage du terrain lors de l'affrontement éliminatoire de l'Américaine.

Gardner a donné les devants aux siens grâce à un simple contre Ryan Yarbrough (15-6), en cinquième manche. Le voltigeur de 35 ans a aussi réussi un attrapé spectaculaire aux dépens de Brandon Lowe alors que les Rays avaient deux coureurs sur les buts en sixième.

Les Yankees ont utilisé huit lanceurs dans la victoire pour donner un peu de repos aux partants. Les Rays n'ont réussi que deux coups sûrs, les deux contre Sonny Gray (11-9). Zach Britton a lancé en neuvième manche pour obtenir un septième sauvetage cette saison.