 Les Blue Jays battent les Rays grâce à une spectaculaire remontée 

L'espoir des Blue Jays Rowdy Tellez a cogné une longue balle de deux points en deuxième manche et il a amorcé la remontée en neuvième grâce à un double d'un point qui a réduit l'écart à 8-3.

Le receveur Danny Jansen a ensuite réussi un circuit de trois points pour approcher les Blue Jays (70-83) à deux points des Rays. Lourdes Gurriel fils a ajouté une claque de deux points pour niveler la marque après deux retraits, mettant la table pour le coup de quatre buts victorieux de Smoak.

Sam Gaviglio n'a pas été impliqué dans la décision après avoir lancé pendant cinq manches pour les Blue Jays. Il a alloué deux points et quatre coups sûrs. Jose Fernandez, Jake Petricka, Tim Mayza, Mark Leiter fils, Joe Biagini et David Paulino sont tous venus en relève et Paulino (1-0) a signé sa première victoire de la saison.

Leiter a accordé un point tandis que Biagini en a permis un.

Tommy Pham a placé trois balles en lieu sûr, dont un triple, et il a produit deux points pour les Rays (85-67), qui ont vu leur séquence de cinq victoires prendre fin. CJ Cron a réussi un simple de trois points lors d'une septième manche de cinq points des siens.

Ryan Stanek a amorcé le match pour les Rays, mais il n'a été d'office que pendant plus d'une manche alors que son équipe utilise un comité de lanceurs cette saison. Il a concédé deux points.

Yonny Chirinos a alloué un point en quatre manches et deux tiers. Adam Kolarek, Hunter Wood, Jaime Schultz ont aussi lancé en relève alors que Sergio Romo (3-4) a été débité du revers.

Tellez a ouvert le pointage en deuxième manche avec un circuit de deux points au champ centre-droit.

Pham a répliqué pour les Rays en quatrième manche grâce à un triple qui a poussé Matt Duffy à la plaque. Le frappeur suivant, Joey Wendle, a réussi un double pour créer l'égalité 2-2.

En avance 3-2, les visiteurs ont ouvert les écluses en septième manche en inscrivant cinq points. Pham a produit un autre point et Wendle a suivi en envoyant Duffy au marbre. Alors que les coussins étaient tous occupés, Cron a placé la balle au champ centre-gauche, permettant à Pham, Wendle et Kevin Kiermaier de toucher la plaque.