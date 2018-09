Victoire de 4-3 des Red Sox sur les Blue Jays

Xander Bogaerts est venu marquer le point de la victoire en huitième manche à la suite d'une erreur des Blue Jays, qui avaient créé l'égalité 3-3 grâce à deux points en début de huitième.

Rafael Devers a aussi cogné une longue balle pour les Red Sox (101-46), qui montrent la meilleure fiche des Majeures. Ils possèdent 10 matchs et demi d'avance sur les Yankees de New York et ils tentent de remporter un troisième titre de section de suite.

Les Red Sox constituent la seule équipe des Majeures à avoir déjà assuré sa place en séries éliminatoires.

Brandon Workman (5-0) a fait face à un frappeur, mettant fin à la poussée des Blue Jays (65-81), pour ajouter la victoire à sa fiche. Craig Kimbrel a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer un 40e sauvetage cette saison.

Danny Barnes (3-3) a encaissé la défaite.

Lourdes Gurriel fils a réussi un coup de quatre buts pour les Blue Jays, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties.

La claque de Gurriel a réduit l'écart à 3-2 en huitième manche et les Blue Jays ont inscrit un autre point après que Joe Kelly eut atteint Kevin Pillar alors que les coussins étaient tous occupés.

Bogaerts a volé le troisième but après avoir frappé un double en fin de huitième manche. Il a croisé le marbre quand le joueur de deuxième but des Blue Jays Yangervis Solarte a échappé une chandelle à l'entre-champ droit.

Martinez a réussi son 41e circuit de la saison lors de la deuxième manche. Il a rejoint Khris Davis, des Athletics d'Oakland, au sommet des Majeures à ce chapitre. Devers a frappé une longue balle contre Mark Leiter fils, en sixième.

Sam Gaviglio a lancé pendant trois manches et un tiers pour les Blue Jays, allouant deux points mérités, six coups sûrs et un but sur balles.

Eduardo Rodriguez a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches de travail pour les Red Sox. Il a concédé un point et cinq coups sûrs et il a retiré les neuf derniers adversaires auxquels il a fait face.