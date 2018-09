Victoire de 6-2 des Blue Jays sur les Indians

Justin Smoak a claqué un 24e circuit cette saison et les Blue Jays de Toronto ont défait les Indians de Cleveland 6-2, dimanche après-midi.

Teoscar Hernandez a lui aussi cogné une longue balle pour les Blue Jays (65-78). Hernandez s'est amené dans la rencontre en quatrième manche après que Randal Grichuk eut quitté le match en raison d'une blessure.

Thomas Pannone (2-1) a offert un départ de qualité à la formation torontoise. Il a accordé deux points, quatre coups sûrs, dont deux circuits, et deux buts sur balles en six manches et un tiers au monticule.

Ken Giles a fermé les livres pour enregistrer un 20e sauvetage cette saison.

Francisco Lindor et Brandon Barnes ont produit les seuls points des Indians (81-62) grâce à un coup de quatre buts.

Mike Clevinger (11-8) a été efficace même s'il n'a pas eu le soutien offensif de ses coéquipiers. Il a alloué trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Clevinger a également retiré neuf frappeurs sur des prises.

Smoak a ouvert le pointage pour les Blue Jays en fin de première manche. Sa claque de deux points au champ droit a procuré les devants 2-0 aux siens.

Les Indians ont répliqué en troisième manche. Lindor a réduit l'écart de moitié en catapultant une offrande de Pannone par-dessus la clôture du champ gauche.

Dès leur tour au bâton, les Blue Jays se sont redonné une priorité de deux points grâce à Smoak, qui a poussé un coéquipier au marbre à la suite d'un simple.

Grichuk a quitté la partie en quatrième manche lorsqu'il est entré en contact avec un garde de sécurité en voulant capter une fausse balle. Grichuk est tombé sur le tabouret du garde et il a semblé se blesser au nez. Il a dû se soumettre au protocole des commotions cérébrales.

En septième manche, les Indians se sont approchés quand Barnes a cogné un circuit en solo dans la gauche qui a porté la marque à 3-2.

L'équipe locale s'est distancée en huitième manche, quand Hernandez a fait sentir sa présence grâce à une longue balle de trois points qui a scellé l'issue de la partie.