Les Blue Jays battus 9-8 face aux Indians

La recrue des Blue Jays de Toronto a accordé deux circuits dans cette manche et les Indians de Cleveland ont gagné 9-8, samedi, au Rogers Centre.

«J'ai fait de belles choses aujourd'hui, mais j'en ai fait des mauvaises aussi, a déclaré Reid-Foley. Tu apprends et tu passes à autre chose.»

Roberto Perez a cogné la première longue balle contre Reid-Foley et il a poussé Yonder Alonso et Melky Cabrera au marbre grâce à un double, un peu plus tard en cinquième manche. Il a produit quatre points dans la rencontre.

«Ça fait du bien. J'ai travaillé fort tous les jours. J'ai poursuivi ma routine et ç'a payé», a affirmé Perez.

Michael Brantley a aussi claqué une longue balle pour les Indians (81-61), qui ont inscrit sept points en cinquième manche.

Reid-Foley (1-3) connaissait de bons moments lors des quatre premières manches, mais il a finalement alloué six points, cinq coups sûrs, dont deux circuits, et cinq buts sur balles.

«J'ai effectué quelques mauvais lancers. La claque de Brantley m'a fait mal. Le premier circuit de Perez aussi, a fait valoir Reid-Foley. Tu veux obtenir de bons résultats, mais je dois trébucher un peu et apprendre. Je dois garder ma tête haute et avoir du plaisir. Ce sont les Majeures.»

Randal Grichuk a cogné deux circuits en solo pour les Blue Jays (64-78). Rowdy Tellez a également réussi un coup de quatre buts.

Josh Tomlin (1-5) a obtenu la victoire après que le partant Adam Plunko n'eut pas réussi à lancer jusqu'en cinquième manche. Tomlin a retiré un frappeur sur des prises en deux tiers de manche.

Cody Allen a enregistré un 26e sauvetage cette saison.

Les deux équipes ont conjugué leurs efforts pour totaliser 29 coups sûrs.

Richard Urena a ouvert le pointage pour les Blue Jays en deuxième manche. Il a frappé un double d'un point qui a procuré une avance de 1-0 aux siens. Aledmys Diaz a suivi avec un simple d'un point pour doubler l'avance à 2-0.

Greg Allen a réduit l'écart grâce à un double d'un point en troisième manche, mais Grichuk a claqué sa 20e longue balle de la saison pour redonner une priorité de deux points aux Blue Jays.

Les Indians ont ouvert les écluses en cinquième manche et Perez a lancé le bal avec un circuit en solo. Brantley a ajouté une claque de deux points pour donner une première avance à sa troupe.

Le releveur Justin Shafer a offert un but sur balles à Jason Kipnis alors que les coussins étaient tous occupés pour porter le pointage à 5-3 Indians. Perez, à sa deuxième présence de la manche, a poussé tous ses coéquipiers au marbre grâce à un double de trois points.

Grichuk et Tellez ont réussi un circuit en solo en fin de cinquième manche. Il s'agissait de la première longue balle de Tellez dans les Majeures.

«C'est vraiment irréel, a dit Tellez. C'est un de ces moments surréels que tu rêves d'accomplir. C'était plaisant de le faire devant les partisans à domicile et j'espère que j'en ai d'autres dans le réservoir.»

En retard 9-5 en sixième manche, les Blue Jays ont ajouté deux points au tableau indicateur quand Kendrys Morales a cogné un simple de deux points.

Diaz a rapproché les Blue Jays à un point des Indians en frappant un double d'un point en septième manche, mais la remontée s'est arrêtée à ce moment.