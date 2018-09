Défaite de 7-1 des Blue Jays face aux Rays

«Je ne le sentais pas aujourd'hui, a-t-il mentionné. Je n'ai pas réussi les lancers que je devais faire et j'en ai payé le prix. Je n'ai pas bien exécuté mes lancers.»

Stroman a été chassé de la rencontre en deuxième manche après avoir accordé quatre points et six coups sûrs dans un gain facile de 7-1 des Rays de Tampa Bay aux dépens des Blue Jays, lundi soir.

Le lanceur de 27 ans effectuait un premier départ depuis le 17 août. Stroman (4-9) a abouti sur la liste des blessés en raison d'une ampoule au doigt qui refusait de guérir entre ses deux départs.

Malgré deux semaines de repos avant de revenir au jeu contre les Rays (74-63), le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a laissé entendre que Stroman était encore incommodé par cette blessure.

«Il n'y a pas de doute que ça le dérange encore, a indiqué Gibbons. C'est surtout sur le plan de la sensation et de la prise de balle.»

Les Blue Jays (62-75) sont pratiquement exclus des séries et les meilleurs joueurs ont été échangés à des équipes aspirantes aux grands honneurs.

Se qualifiant de battant, Stroman a refusé la possibilité qu'il soit placé à l'écart du jeu pour le reste de la saison.

«Je veux compétitionner. Je n'aime pas rester assis. Je veux aller au monticule tous les cinq jours, a affirmé Stroman. Je déteste être sur la liste des blessés et je déteste ne pas être présent avec l'équipe. Ça me frustre.»

De l'autre côté, Yonny Chirinos (3-5) a été efficace en relève pour les Rays et il a ajouté la victoire à sa fiche. Le partant Ryne Stanek a été retiré du monticule après une manche et Chirinos a suivi, n'allouant qu'un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches de travail.

Teoscar Hernandez a produit le seul point des Blue Jays grâce à un simple en deuxième manche.

Les Rays ont rapidement ouvert le pointage dès la manche initiale. Tommy Pham a réussi un simple d'un point pour propulser son équipe en avant.

Les Rays ont ajouté trois points à leur avance lors de la deuxième manche. Mallex Smith a frappé un simple d'un point et Matt Duffy l'a suivi avec un double de deux points pour porter la marque à 4-0.

À leur tour au bâton en deuxième manche, les Blue Jays ont réduit l'écart grâce à Hernandez.

Kevin Kiermaier a redonné un coussin de quatre points aux Rays, en troisième manche. Il a obtenu un simple qui a poussé Joey Wendle à la plaque.

Kiermaier a été aux premières loges pour voir Pham toucher le marbre en cinquième manche. Le releveur Tim Mayza a effectué un mauvais lancer et Pham a quitté le troisième coussin pour accentuer l'avance de sa troupe.

Ji-Man Choi a ajouté le septième point des visiteurs en septième manche, grâce à son coup de quatre buts.