 Le Canada remporte le bronze à la Coupe du monde de baseball féminin 

Les représentantes de l'unifolié ont explosé pour cinq points en début de 10e afin de remporter le match.

La Repentignoise Daphnée Gélinas a produit quatre des huit points des gagnantes, dont trois à l'aide d'un retentissant circuit dans la droite en début de cinquième, qui procurait une avance de 3-2 au Canada.

Cette avance n'a toutefois pas tenu. Malaika Underwood a créé l'égalité à l'aide d'un double en fin de septième pour forcer la tenue de la prolongation.

Afin d'accélérer les choses en manches supplémentaires en baseball international, les équipes amorcent tous leurs tours au bâton avec des coureuses aux premier et deuxième coussins. Malgré tout, il a fallu attendre la 10e pour que les équipes ne s'inscrivent à la marque.

Alors que les Américaines ont tenté du surprendre Kaitlyn Ross au troisième sur un amorti sacrifice de Nicole Luchanski, la coureuse a plutôt devancé le relais pour remplir les buts sur un jeu serré, confirmé par la reprise vidéo.

Avec un compte de 2-2, Gélinas a ensuite produit son quatrième point de la rencontre en frappant un simple qui a percé la défense au centre, qui jouait rapprochée. Un retrait plus tard, sa compatriote Anne-Sophie Lavallée a été atteinte d'un lancer pour creuser l'écart à deux points.

Mia Valcke et Ashley Stephenson ont suivi avec des simples bons pour un et deux points respectivement.

Les Américaines ont tenté une remontée en fin de 10e. Après un retrait et les coussins tous occupés, Allison Hamilton a frappé un simple à gauche bon pour deux points. La frappeuse suivante, Samantha Cobb, s'est toutefois commise dans un double jeu pour mettre fin à la rencontre.

La victoire est allée à la jeune lanceuse de 16 ans Allison Schroder. En trois manches et un tiers en relève à Amanda Asay, elle a accordé un point mérité sur deux coups sûrs et trois buts sur balles. La défaite a été portée à la fiche de Stacy Piagno, qui a accordé cinq points - trois mérités - sur trois coups sûrs et un but sur balles en trois manches et deux tiers.

Il s'agit d'une sixième médaille au total pour le Canada en huit Coupes du monde, une quatrième de bronze. Le Canada a aussi mis la main sur deux médailles de bronze, dont lors de la dernière édition, en 2016.

Il s'agissait du huitième et dernier Mondial pour le gérant, André Lachance, qui a décidé de céder sa place à la barre de la sélection nationale.

En début de soirée, le Japon tentait de remporter une sixième Coupe du monde consécutive face à Taïwan.