Gain de 8-6 des Blue Jays sur les Philies

Aledmys Diaz a frappé un double de trois points avec deux retraits en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Philllies de Philadelphie 8-6, samedi.

Les Blue Jays ont ainsi inscrit une cinquième victoire d'affilée, leur plus longue série du genre cette saison. Joe Biagini (2-7) a blanchi les Phillies en huitième pour inscrire la victoire, tandis que Ken Giles a fermé les livres et ajouté un 18e sauvetage à sa récolte.

Seranthony Dominguez (1-5) a été débité de trois points mérités sur un coup sûr en deux tiers de manche. Les Phillies ont un dossier à l'étranger de 5-14 à leurs 19 dernières sorties à l'étranger.

Aaron Sanchez, de retour au jeu après avoir soigné une contusion à un doigt, a accordé six points mérités, 10 coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Kendrys Morales et Billy McKinney ont frappé un circuit de deux points chacun.

Il s'agissait pour Morales d'un 20e circuit cette saison et d'un sixième en autant de parties. Il a égalé le record d'équipe établi par Jose Cruz fils en 2001 avec au moins un circuit dans six matchs de suite.