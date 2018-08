Les Blue Jays s'inclinent 11-6 devant les Yankees

Giancarlo Stanton a cogné l'un des quatre circuits des Yankees de New York, Luis Severino a retiré huit frappeurs sur des prises en cinq manches et les Blue Jays de Toronto se sont inclinés 11-6, samedi, devant la formation new-yorkaise.

Associated Press New York

Didi Gregorius, Miguel Andujar et Greg Bird ont également étiré des bras pour permettre aux Yankees de se forger une avance de 31 matchs au-dessus de la barre des ,500 pour la première fois depuis 2011. Andujar a placé trois balles en lieu sûr et a récolté trois points produits, tandis que Gregorius a également obtenu trois points produits.

Stanton a envoyé la balle à 412 pieds du marbre pour la deuxième fois en autant de jours, alors qu'il y avait deux retraits en quatrième. Il s'agissait de sa 32e longue balle de la saison. Il a réussi sept circuits à ses 12 dernières rencontres et affiche une moyenne au bâton de ,323 (23 en 71) au mois d'août.

Les Blue Jays ont encaissé un troisième revers consécutif et ont perdu quatre de leurs six dernières rencontres. Billy McKinney, qui a rejoint la formation torontoise lorsqu'elle a échangé J.A. Happ aux Yankees le mois dernier, a frappé deux coups sûrs et a récolté deux points produits face à son ancienne équipe. Sean Reid-Foley (0-2) a cependant été bombardé à son deuxième départ dans les Majeures.

Les Yankees ont inscrit des points dans chacune des manches lors des cinq premières manches. Gregorius a cogné un circuit de deux points en première, sa 22e longue balle de la saison. Andujar a ajouté un double de deux points, alors que les Yankees ont inscrit trois points en troisième manche. Il a par la suite réussi un circuit en solo en cinquième.

Reid-Foley a accordé huit points, dont six mérités, et sept coups sûrs en quatre manches et un tiers. Il a aussi effectué six retraits et a concédé trois buts sur balles.

Severino (16-6) a signé un deuxième gain seulement en sept départs. Le droitier a alloué deux points et six coups sûrs en un peu plus de cinq manches, lui permettant de rejoindre Max Scherzer au sommet du classement de la MLB au chapitre du plus grand nombre de victoires.

Les Blue Jays ont profité de deux erreurs en sixième pour inscrire cinq points. Bird a par la suite cogné un circuit en huitième, permettant aux Yankees de souffler un peu.