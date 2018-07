Les Blue Jays l'emportent 7-4 contre les White Sox

Brandon Drury a dénoué l'impasse en frappant un double de deux points en neuvième manche pour mener les Blue Jays vers un gain de 7-4 devant les White Sox de Chicago, dimanche.

Gurriel, a réussi au moins deux coups sûrs dans une 11e partie de suite, un record des Blue Jays. Âgé de 24 ans, Gurriel a présenté une moyenne au bâton de ,500 (25 en 50) durant cette séquence. Cette marque lui a permis d'égaler la plus longue séquence établie par Tony Perez en 1973 dans les 50 dernières années du Baseball majeur.

«Il a frappé une de mes meilleures balles glissantes en huitième pour venir marquer», a mentionné le partant des White Sox, Carlos Rodon, à propos de Gurriel.

Gurriel a cependant été contraint de se retirer de la rencontre en neuvième manche, alors qu'il tentait de prolonger son simple en double et a eu besoin d'aide pour sortir du terrain. Les Blue Jays ont laissé savoir qu'il avait subi une entorse à la cheville gauche et une douleur au genou gauche. Il se soumettra à un examen d'imagerie par résonnance magnétique, lundi.

«Ça semblait être très sérieux, mais il se déplaçait bien malgré tout, a indiqué le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il sera examiné et nous aurons une meilleure idée de son état de santé. C'est dommage. Il se bat parmi les meilleurs des Majeures.»

Teoscar Hernandez a cogné un 16e circuit cette saison et il a égalé le pointage en neuvième manche. Luke Maile a ajouté un double d'un point pour les Blue Jays, qui ont gagné deux des trois affrontements contre les White Sox.

Aledmys Diaz a placé deux balles en lieu sûr, incluant son 10e circuit de la saison, pour les Blue Jays, qui avaient encaissé quatre revers lors de leurs cinq dernières rencontres.

Le frappeur suppléant des White Sox Daniel Palka a étiré les bras en neuvième aux dépens de Ryan Tepera. Omar Narvaez a placé trois balles en lieu sûr, dont son premier triple en carrière, et a récolté deux points produits. Matt Davidson a quant à lui ajouté deux coups sûrs.

Luis Santos (1-1) a concédé un point en deux manches, récoltant la victoire. Tepera a quant à lui accordé un point et deux coups sûrs en neuvième.

Jace Fry (0-2) a alloué trois points et il a encaissé la défaite pour les White Sox.

«J'ai raté quelques lancers qui sont restés au-dessus du marbre. Ils en ont profité», a observé Fry.

Rodon a effectué 11 retraits consécutifs avant que Diaz claque une longue balle sur le premier lancer de la cinquième manche. Le partant a permis deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et deux tiers.

Le gaucher recrue des Blue Jays Ryan Borucki a alloué deux points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches. Le lanceur de 24 ans est natif de l'Illinois et il a grandi en tant que partisan des White Sox. Près de 200 amis et membres de sa famille ont assisté à la rencontre.

«Lors des derniers jours, je regardais où je m'assoyais dans les gradins quand j'étais plus jeune, a exprimé Borucki. C'est plutôt fou de voir que je suis ici aujourd'hui et que je joue contre les White Sox. Ça me rappelle des souvenirs.»