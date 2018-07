Un circuit de deux points couronne la remontée des Jays

Le vétéran gaucher a lancé pendant cinq manches, allouant un point, quatre coups sûrs et retirant neuf frappeurs sur des prises alors que les Blue Jays sont venus de l'arrière pour vaincre les Orioles de Baltimore 5-4, dimanche, balayant ainsi la série.

Alors que les espoirs de séries diminuent de plus en plus chez les Blue Jays, le nom de Happ refait surface dans les discussions à l'aube de la date limite des échanges, le 31 juillet.

«Je ne pense pas à ça, a indiqué Happ lorsqu'il a été questionné à savoir s'il s'agissait peut-être de son dernier départ avec les Blue Jays. Je vais attendre et voir ce qui va se passer. J'aimerais que la prochaine semaine passe rapidement, mais en même temps, avec un pas de recul, je me dis que je ne veux peut-être pas que ça soit le cas.»

Happ, qui effectuait un premier départ depuis ses débuts au match des étoiles, mardi soir à Washington, n'a éprouvé aucune difficulté dans les quatre premières manches avant de connaître des ennuis en cinquième.

Jace Peterson a nivelé le pointage pour les Orioles (28-72) en cinquième manche, grâce à un simple contre Happ, et Jonathan Schoop a donné les devants 2-1 aux siens en cognant un circuit en solo contre Joe Biagini, en sixième.

Les visiteurs ont ajouté deux points en huitième manche avant que les Blue Jays (46-52) effacent ce retard en vertu d'une huitième de quatre points.

Yangervis Solarte a claqué un circuit de deux points aux dépens de Tanner Scott (1-2) pour porter la marque à 5-4 Blue Jays. Quelques minutes plus tôt, Randal Grichuk a frappé une longue balle de deux points aux dépens de Brad Barch pour amorcer la remontée.

«J.A. est un bon gars et j'espère qu'il va rester ici pour la fin de la saison, a mentionné Solarte. La chose la plus importante est que nous avons gagné. Il a connu un bon départ et il a bien lancé. Nous essayons de ne pas trop penser aux coéquipiers qui pourraient être échangés.»

Solarte a aussi frappé un double d'un point plus tôt dans la rencontre. Les Blue Jays ont porté à 9-1 leur fiche contre les Orioles cette saison.

John Axford (4-1) a hérité de la victoire et Tyler Clippard s'est occupé de la neuvième manche pour ajouter le sauvetage à sa fiche.

Les Orioles ont pris les devants 4-1 en début de huitième manche à la suite d'un double d'un point de Renato Nunez, contre Axford, et une erreur du joueur de deuxième coussin des Blue Jays, Lourdes Gurriel fils.

Andrew Cashner a obtenu le départ pour les Orioles. Il a concédé un point, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.