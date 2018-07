Les Jays l'emportent 8-7 face aux Orioles

Russell Martin a inscrit le point victorieux après deux retraits en 10e manche quand un roulant d'Aledmys Diaz a percé l'avant-champ et les Blue Jays de Toronto ont défait les Orioles de Baltimore 8-7, vendredi, même s'ils ont gaspillé une avance de cinq points en fin de rencontre.

Des circuits de Caleb Joseph, pour deux points, et Jonathan Schoop contre Tyler Clippard en neuvième ont permis aux Orioles de créer l'impasse 7-7.

Après avoir bousillé une occasion de répliquer dès la fin de la neuvième manche, les Blue Jays ont finalement gagné en 10e. Martin a amorcé la poussée victorieuse avec un simple à l'avant-champ après deux retraits, puis Randal Grichuk a soutiré un but sur balles à Paul Fry (0-1). Diaz a ensuite frappé un roulant qui a effleuré le gant du troisième-but Renato Nunez, ce qui a déjoué l'arrêt-court Tim Beckham. La balle a poursuivi sa course jusqu'au champ extérieur et Martin en a profité pour filer jusqu'au marbre.

Diaz, Martin et Grichuk ont frappé un circuit en solo chacun pour les Blue Jays, qui ont pris les devants 7-2 lors des sept premières manches avant de voir les Orioles sonner la charge.

Beckham et Chris Davis ont aussi participé au festival du circuit pour les Orioles.

La victoire est allée au dossier de John Axford (3-1), qui a blanchi les Orioles en début de 10e.