Les Jays mettent fin à une série de trois défaites

Kevin Pillar a brisé l'impasse sur un mauvais lancer en neuvième et les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 2-1, dimanche, mettant ainsi fin à une série de trois revers.

Pillar a entamé la neuvième avec un double, puis il a avancé de 90 pieds sur un roulant de Kendrys Morales. C'est là où Wilson Ramos n'a pas su maîtriser une offrande d'Alex Colome (2-4).

Roberto Osuna a permis un coup sûr avant de mériter un neuvième sauvetage.

Pillar a cogné deux doubles, terminant le match avec 15. Il domine l'Américaine à ce chapitre, à égalité avec Eduardo Escobar, des Twins du Minnesota.

Carlos Gomez avait nivelé le score en huitième, frappant une longue balle aux dépens de Ryan Tepera (2-1).

Les Jays ont inscrit le premier point du match en cinquième, Aledmys Diaz poussant alors un coureur au marbre, juste avant de se blesser.

Disputant un premier match dans les majeures cette année, Anthony Alford a cogné un simple, puis un but volé l'a fait avancer au deuxième coussin. Il a filé au troisième but sur un ballon de Luke Maile, puis il a marqué sur le roulant de Diaz, au premier coussin.

L'arrêt-court Diaz s'est toutefois blessé à la cheville gauche sur la séquence, son pied heurtant le coin du coussin. Diaz a été remplacé par Lourdes Gurriel fils.

Les Rays ont bousillé une chance de faire des dommages en troisième. Mallex Smith a entamé la manche avec un but sur balles, puis il a volé le deuxième but. Il a atteint le troisième coussin sur un simple de Gomez, mais tout s'est écroulé. Denard Span a été retiré au bâton, Gomez en tentative de vol et Smith lui aussi, surprenant tout le monde sauf le receveur en essayant de voler le marbre.

Marco Estrada a donné quatre simples en six manches, avec quatre buts sur balles. Estrada a obtenu trois retraits au bâton, atteignant le plateau des 500 dans l'uniforme torontois. Il est le 20e joueur à obtenir cet honneur.

Les Rays avaient gagné six matchs de suite au Tropicana Field.

Ramos a claqué un simple en deuxième, frappant en lieu sûr dans un 14e match d'affilée.

Chris Archer a permis un point et cinq coups sûrs en sept manches. Il n'a pas alloué de passe gratuite et a disposé de six frappeurs au bâton.

Le gérant des Blue Jays John Gibbons a été expulsé dans un deuxième match de suite, ayant contesté un appel de feinte illégale, en huitième.

Les Blue Jays débuteront mardi un séjour de six matchs à la maison, contre Seattle et Boston.