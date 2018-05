Les Rays battent les Jays 5-3

Associated Press ST. PETERSBURG, Fla.

Les Rays ont chassé Aaron Sanchez (2-3) en quatrième manche, prenant les devants 4-1 grâce au simple de Span et à un ballon-sacrifice de Matt Duffy. Span a réussi ses 24 points produits en 90 présences au bâton.

Jake Faria (3-1) a alloué un point et trois coups sûrs en cinq manches et un tiers de travail, alors que les Rays ont signé une 11e victoire en 14 matchs pour rehausser leur fiche (15-16). Alex Colome, le quatrième releveur des Rays, a effectué cinq retraits afin d'obtenir son sixième sauvetage de la saison.

Teoscar Hernandez et Lourdes Gurriel Jr. ont tous les deux étirés les bras pour les Blue Jays, qui ont encaissé huit revers en 12 rencontres.

En trois manches et deux tiers, Sanchez, qui a amorcé la rencontre avec une fiche de 1-0 et une moyenne de points alloués de 0,86 en trois départs au Tropicana Field, a concédé quatre points, cinq coups sûrs, quatre buts sur balles et trois retraits sur des prises.

Le gérant de la troupe torontoise, John Gibbons, a surnommé le Tropicana Field la « maison des cauchemars » pour son équipe qui s'est inclinée lors de deux des trois duels de la série et qui affiche un rendement de 72-106 au total dans ce stade. Entre 2007 et 2014, les Torontois ont également connu une série de 21 défaites alors qu'ils affrontaient les Rays, en Floride.

Gibbons a été expulsé de la rencontre par l'arbitre du marbre CB Bucknor au début de la huitième manche, puisqu'il remettait en cause ses décisions sur les balles et les prises.

Wilson Ramos a prolongé à 13 matchs sa série de matchs avec au moins un coup sûr. Il a permis aux Rays de prendre les devants 2-0 en frappant un simple d'un point en troisième.

Hernandez a frappé un circuit en solo en quatrième et Gurriel a étiré les bras durant la séquence de deux points en huitième, aux dépens de Sergio Romo. Hernandez a produit son deuxième point avec un simple d'un point, après le circuit de Gurriel.

C.J. Cron a porté la marque à 5-3 en frappant un ballon-sacrifice, plus tard en huitième.