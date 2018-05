Les Braves rappellent Jose Bautista

Les Braves d'Atlanta ont récupéré le contrat de Jose Bautista de leur club-école de Gwinnett au niveau AAA et feront jouer l'ancien puissant cogneur des Blue Jays de Toronto au troisième but.

Bautista occupera le cinquième rang du rôle des frappeurs contre les Giants de San Francisco vendredi.

Les Braves retrancheront un joueur pour lui faire de la place au sein de la formation de 25 joueurs.

Six fois joueur étoile au poste de voltigeur, Bautista est donc transféré à une position où il a très peu joué pendant sa carrière de 14 saisons dans les Ligues majeures. Toutefois, les Braves, qui ont gagné leurs cinq dernières rencontres et occupent le premier rang dans la section Est de la Ligue nationale, avaient prévu l'utiliser au troisième coussin lorsqu'ils lui ont fait signer un contrat des ligues mineures le 18 avril.

Les Braves sont bien nantis au champ extérieur avec Ender Inciarte, Nick Markakis et le jeune phénomène Ronald Acuna fils.

L'addition de Bautista procure davantage de muscle à un alignement qui domine les Ligues majeures avec une moyenne de puissance de ,456 et qui mène la Ligue nationale au chapitre des points produits.

Son salaire de 1 million au prorata de la saison allait lui être garanti au moment où il allait joindre la formation.

En dix matchs et 44 visites au marbre avec Gwinnett, Bautista a présenté une moyenne au bâton de ,250, avec un circuit et huit points produits. Il a joué uniquement au troisième but et a commis deux erreurs en 30 chances.

Il remplacera Ryan Flaherty et Johan Camargo à titre de principal joueur de troisième but avec les Braves.

Bautista a joué 394 matchs en carrière au troisième coussin, mais n'a effectué que six départs au fil des cinq saisons précédentes.

Toutefois, les Braves ont embauché le vétéran de 37 ans d'abord et avant tout parce qu'il est un frappeur droitier de puissance.

Il a claqué au moins 22 circuits lors de chacune des huit dernières saisons, et son sommet personnel en carrière est de 54 avec les Blue Jays de Toronto, en 2010.