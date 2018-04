Les Rangers battent les Jays 6-4

Il pourrait faire de même pour presque tout le premier mois de la saison.

Le droitier des Blue Jays de Toronto a encore une fois éprouvé des difficultés au monticule, allouant six points, dont quatre en première manche, dans une défaite de 6-4 aux mains des Rangers du Texas.

«Je dois simplement être meilleur. Ce n'est pas moi, a affirmé Stroman. Je ne peux pas expliquer les quatre points en première manche. Ça ne me ressemble pas du tout et je dois être meilleur. Je regarde de l'avant pour le mois de mai et je vais laisser le mois d'avril derrière.»

Ronald Guzman a brisé l'égalité à l'aide d'un simple de deux points contre Stroman en sixième manche et les Rangers ont tenu le coup pour infliger aux Blue Jays une première série de trois revers cette saison.

Joey Gallo a claqué un circuit de deux points et Nomar Mazara a aussi produit deux points pour les Rangers (10-17), qui ont pris les devants 4-0 en première manche avant de voir les Blue Jays se mettre en marche.

Stroman (0-3), qui participait à un 100e match en carrière, s'est racheté après la première manche en retirant 12 des 14 frappeurs suivants.

Il a toutefois craqué une autre fois en sixième, quand il a d'abord accordé deux simples pour amorcer la manche. Le simple de Guzman a permis aux deux coureurs de marquer et la soirée de travail de Stroman a pris fin après cinq manches et un tiers. Il a été débité de six points sur huit coups sûrs et un but sur balles.

«Je dois simplement coordonner certains mouvements dans ma démarche, retrouver le synchronisme et revenir en force, a déclaré Stroman, qui avait concédé huit points la semaine dernière à New York, un sommet en carrière. Je sais que je suis près d'être à mon mieux, mais je n'y suis pas encore et c'est frustrant.»

Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, est resté optimiste malgré les dernières sorties de Stroman.

«Il ne sera pas heureux des résultats, mais j'ai vu du progrès lors des deux derniers matchs», a indiqué Gibbons.

Steve Pearce a cogné un double de deux points, tandis que Kevin Pillar et Justin Smoak ont aussi produit un point chacun pour les Blue Jays (14-11).

Smoak a frappé quatre coups sûrs, mais a peut-être été trop agressif sur les sentiers. Il a été retiré deux fois sur les sentiers - au marbre en première manche et au troisième but en troisième manche. Il a toutefois transformé un simple en double en cinquième manche, quand il a été aidé par un relais imprécis de Gallo à partir du champ gauche.

«Le retrait au troisième coussin, c'est simplement une erreur de ma part, a avoué Smoak. Je croyais que la balle avait ralenti. Je ne suis pas le plus rapide alors je dois être meilleur dans cet aspect. J'essayais simplement de me rendre au troisième but et ce n'était pas un bon jeu.»

Gibbons a dit que ces bourdes sur les sentiers auraient pu faire la différence dans la rencontre.

«Nous n'avons pas bien joué, notamment sur les sentiers, a-t-il fait savoir. Qui sait, ç'a peut-être été coûteux.»

Mike Minor (2-1) a accordé quatre points et neuf coups sûrs en six manches. Keone Kela a oeuvré en neuvième et a ajouté un cinquième sauvetage à sa fiche.