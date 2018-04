Retour du baseball majeur: Couillard s'en remet au privé

«Je l'ai toujours dit: le sport majeur, c'est une entreprise, c'est là pour faire de l'argent. Donc, les premiers investisseurs, et quasiment les seuls investisseurs, devraient être le secteur privé», a dit le premier ministre en mêlée de presse ce vendredi matin.

«Pas comme dans le passé», a-t-il ajouté, «si on est un jour partenaire, et il y a un grand si, ça va être au bénéfice des québécois et non pas au service des entreprises». Il a précisé qu'il y a «bien d'autre chose à faire dans la société avant de s'occuper du sport majeur».

M. Couillard n'a pas élaboré sur son évocation du passé. Rappelons tout de même qu'en 2011, le gouvernement Charest avait engagé quelque 200 millions de dollars dans la construction du Centre Vidéotron. Depuis l'inauguration de l'édifice en 2015, aucun signe ne laisse encore entrevoir l'installation d'une équipe de hockey de la LNH à Québec.

M. Couillard a tout de même salué le fait que plus de 25 000 partisans s'étaient rendus au Stade olympique la semaine dernière pour y encourager les Blue Jays de Toronto, «un lundi soir» de surcroît. «Il y a un marché, il y a un intérêt, a-t-il dit. Les Montréalais aiment le baseball.»

Cette sortie du premier ministre survient alors que la mairesse de Montréal Valérie Plante rencontre aujourd'hui le groupe de promoteurs qui tentent de rapatrier une équipe du baseball majeur dans la métropole. Plus tôt cette semaine, l'administration municipale a réitéré qu'elle s'attendait à servir de «facilitatrice», mais pas de «promotrice du projet».

Quelques heures avant de rencontrer le groupe d'hommes d'affaires mené par Mitch Garber et Stephen Bronfman, Valérie Plante a publié sur Instagram une photo d'elle arborant une casquette des Expos. Comme le rapportait La Presse jeudi, son administration écarte pour l'instant l'idée de rencontrer directement les dirigeants du baseball majeur, comme l'avait fait l'ex-maire Denis Coderre.