Rockies: un contrat de 108 millions pour Charlie Blackmon

Le champion frappeur de la Ligue nationale, Charlie Blackmon, a choisi le statu quo plutôt que de tester le marché des joueurs autonomes la saison prochaine, en acceptant une offre de contrat de six ans d'une valeur de 108 millions US des Rockies du Colorado.

Le voltigeur de centre, qui a participé à deux matchs des étoiles en carrière, avait accepté un pacte d'une saison et 14 millions en janvier dernier. Ce pacte dévoilé mercredi signifie qu'il percevra une prime à la signature de 2 millions dans les 30 jours qui suivront l'approbation du bureau du commissaire des Ligues majeures, ainsi qu'un salaire de 12 millions pour cette saison et 21 millions pour chacune des trois campagnes suivantes.

Blackmon aura une option à 21 millions pour 2022 et à 10 millions pour 2023, et son salaire en 2023 pourrait grimper de 5 millions en vertu du nombre de présences au bâton en 2022: 500 000 $ pour chaque tranche de 400, 425, 450, 475, 500 et 525 présences, et 1 million pour chaque tranche supplémentaire entre 550 et 575.

Cette entente survient à la suite d'une saison morte au cours de laquelle de nombreux joueurs étoiles ont conclu de lucratifs contrats à long terme.