Russell Martin contribue à la victoire des Blue Jays

Il devra peut-être se taire la prochaine fois que Josh Donaldson s'amènera à la plaque.

Donaldson a réussi un circuit en solo en sixième manche, qui a réveillé l'attaque des Blue Jays de Toronto. Ces derniers ont vaincu les White Sox 4-2 au Rogers Centre, lundi soir.

Russell Martin a cogné un circuit de deux points donnant l'avance aux Blue Jays en septième et Aledmys Diaz a fourni un point d'assurance en envoyant une balle dans les gradins du champ gauche.

Après avoir touché le marbre, Donaldson a porté sa main sur sa bouche, imitant un sifflet. Il a gardé la pose pendant plusieurs secondes en regardant Boston.

«Dès que je me suis installé dans l'espace réservé aux frappeurs, il a commencé à siffler, a mentionné Donaldson. J'ai pensé que je devais lui rendre la pareille.»

Boston a dit que ce n'était que pour le plaisir. Il riait dans l'abri quand Donaldson lui a fait son imitation.

«On m'a informé qu'il n'avait pas apprécié et il me l'a montré, a dit Boston. J'avais sifflé quelques fois avant qu'il se présente au marbre et il a répondu. Vous pouvez me blâmer pour ce circuit.»

Il s'agissait de la première longue balle de la saison de Donaldson. Alors que Curtis Granderson était sur les sentiers, Martin a lui aussi cogné son premier coup de quatre buts de la saison, contre Danny Farquhar (1-1).

Les Blue Jays (3-2) ont remporté une troisième victoire consécutive et ils sont venus de l'arrière pour une deuxième fois de suite.

«J'ai l'impression que nous avons toujours été l'équipe qui réussissait de grosses manches, a déclaré Martin. Nous ne savons pas quand ça va venir, mais nous savons que nous sommes capables de le faire.»

Ryan Tepera n'a pas donné de point en huitième manche avant que Diaz frappe son premier circuit de la saison. Le stoppeur Roberto Osuna a enregistré son deuxième sauvetage de la campagne. Il n'a eu besoin que de huit tirs, tous des prises. Tim Anderson a frappé une chandelle et Leury Garcia un roulant, puis Yolmer Sanchez a été retiré au bâton, sur élan.

Wellington Castillo a réussi deux claques en solo pour les White Sox (2-1).

Le partant des Blue Jays Jamie Garcia a lancé pendant six manches, accordant un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il a aussi retiré sept frappeurs sur des prises.

«Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il avait connu un bon départ, a affirmé le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il n'était pas au sommet de son art non plus.»

Le gaucher a été remplacé par Seung Hwan Oh (1-0), qui a concédé un circuit en solo à Castillo en septième manche.

Les deux clubs vont s'affronter à nouveau mardi soir. Les lanceurs partants seront Miguel Gonzalez et J.A. Happ.