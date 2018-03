La mémoire de Gary Carter honorée au Stade olympique

La portion située sous les estrades derrière le marbre a subi une cure de rajeunissement qui s'imposait, au coût de quelque 225 000 $, selon Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

Nouvelles couleurs plus sombres - afin de répondre aux normes du Baseball majeur -, nouveaux sièges, fresques représentant Carter ainsi qu'un espace cuisine revampé permettront à la RIO de louer la salle pour des événements corporatifs ou des réunions. Partout, le marbre - le quatrième but du baseball, pas le matériau - est à l'honneur. On peut d'ailleurs y lire en quelques endroits «À tout jamais gravé dans le marbre», la très belle phrase utilisée par la RIO pour rendre hommage à Carter lors de son décès.

Labrecque avait promis, au moment du décès de Carter, en février 2012, d'honorer sa mémoire. Il estime que ces travaux et la transformation de cette partie du stade lui permettent de remplir cette promesse.

Il s'agit du troisième jalon commémoratif posé par la direction de la RIO afin de rappeler la riche histoire du Parc et du Stade, après la signature de Roger Taillibert, dans la rotonde, et la place Nadia Comaneci, près du Centre sportif et de la Tour de Montréal.

Carter a porté les couleurs des Expos de Montréal de 1974 à 1984, puis en 1992. Joueur spectaculaire, il a été le visage de la franchise pendant de nombreuses années. Il a été élu au Temple de la renommée du baseball en 2003. Il est décédé d'un cancer à l'âge de 57 ans.

Ces rénovations s'inscrivent dans le cadre du plan d'immobilisation du Stade olympique, qui prévoit des travaux à hauteur de 220 millions sur 11 ans. Elles font aussi partie de l'ensemble des travaux de rénovation effectués pour mettre le stade au niveau des normes du Baseball majeur. Ces travaux ont coûté près de 6 millions depuis la tenue des premiers matchs préparatoires des Jays, il y a cinq ans.

Les Jays accueilleront lundi et mardi les Cadinals de St. Louis pour les deux dernières rencontres de la Ligue des pamplemousses, avant d'amorcer leur saison régulière jeudi, à Toronto, en accueillant les Yankees de New York.