Mark Trumbo ratera de trois à quatre semaines d'activités

Associated Press JUPITER, Floride

Le gérant Buck Showalter a déclaré que Trumbo ratera au moins trois à quatre semaines d'activités. L'annonce a été faite jeudi, soit deux semaines avant le match d'ouverture des Orioles.

Trumbo a raté une semaine en raison d'une blessure à un quadriceps et a effectué un retour au jeu mercredi contre les Yankees de New York. Il a ressenti de l'inconfort après la rencontre et un test d'imagerie par résonance magnétique a été effectué jeudi.

Trumbo, qui a dominé les Ligues majeures en 2016 avec 47 longues balles, a frappé 23 circuits et produit 65 points la saison dernière. Il a présenté une moyenne au bâton de ,234 à titre de voltigeur et frappeur de choix.

Ce printemps, le joueur âgé de 32 ans a frappé pour ,130 avec un circuit et deux points produits.